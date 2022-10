Krijg alvast een sneak peek van Flow 9

Flow 9 ligt over een paar weken in de winkel, maar managing editor Maaike deelt alvast een sneak peek van het nieuwe nummer.

Flow 9 is een themanummer over tijd, iets waar je lang over door kunt bomen. Want hoe kan het dat sommigen (moi) er altijd te weinig van hebben, en anderen niet weten hoe ze ’m door moeten komen?

Verhalen over tijd

Neem het Taiwanese echtpaar uit de beeldreportage. Hoogbejaard, wat hen niet belet zich te hullen in jeugdig modespul dat in hun wasserette achterbleef. Journalist Nienke Pleysier pleit – tegen haar eigen natuur in – voor bedenktijd voordat je alles en iedereen van commentaar voorziet. Collega Caroline schrijft over tijd en je werk, met antistresstips van experts. En journalist Daan Borrel vraagt zich al schrijvend af of de ­patriarchale samenleving z’n langste tijd heeft gehad. De Gottmans, misschien wel de beroemdste relatie­therapeuten ter wereld, leren ons dat tijd om te praten de bottleneck én de sleutel tegelijk is. En dan is er nog de reportage met vrouwen die de tijd naar hun hand zetten, om iets heel anders te doen of zichzelf te ontwikkelen.

Ook bij dit themanummer zit weer een werkboek; deze keer met een verhaal, tips en oefeningen om meer grip op je tijd te krijgen. Als je daar een avond voor wilt vrijmaken, dan.