Behoefte aan rust en reflectie? Volg onze nieuwe training Een week voor jezelf

De eerste training die je kunt volgen op ons nieuwe platform School of Flow: Een week voor jezelf. Zeven lessen vol rust en reflectie.

Vaak zorgen we goed voor de mensen om ons heen, maar vergeten we onszelf. Zijn we mild voor de ander, maar beoordelen we onze eigen fouten en imperfecties des te strenger. Rennen en vliegen we maar door en voelen ons schuldig als we even niets doen.

In onze nieuwe Flow training ga je zorgen voor jezelf. Je neemt de tijd om je af te vragen hoe het eigenlijk met je gaat, last rust- en reflectiemomenten in, kijkt naar je automatische patronen en leert minder kritisch te zijn naar jezelf. Kortom: deze week kom je op adem.

Zeven lessen met rust en reflectie

Nadat je je hebt inschreven voor Een week voor jezelf krijg je toegang tot jouw persoonlijke online leeromgeving. De zeven lessen bestaat uit animatievideo’s, gemaakt door stop motion-animator Jana Kaminski, met illustraties van Clare Owen – die je beide misschien wel kent van hun werk voor Flow.

Daarnaast krijg je een hoop inzichten en (levens)lessen van deskundigen, van filosofen tot psychologen. Mindfulnesstrainer Karin Hoens neemt je in elke les mee door een korte meditatie. In het werkboek dat je digitaal bij deze training ontvangt, ga je aan de slag met de opdrachten.

Deze week (of: hoe lang je er ook over wilt doen) neem je tijd voor jezelf.

Je hebt minimaal een jaar toegang tot de training. Je kunt hem dus in eigen tempo volgen, bijvoorbeeld zeven dagen lang een uur per dag. En hij is zo vaak te herhalen als je wilt – of nodig hebt.

Illustratie Clare Owen