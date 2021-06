Sterke vrouwen: Irene over het nieuwe feminisme

‘Gaandeweg en ongemerkt is Flow 5 een ode aan sterke vrouwen geworden,’ vertelt Flow’s Creative director Irene Smit over het nieuwe nummer.

Irene: “Toen ik jong was, was het beslist niet cool om feministisch te zijn. Zelf kwam ik wel uit zo’n nest; mijn ouders werkten beiden fulltime en de Opzij slingerde altijd rond. Vriendjes vonden dat een beetje raar. Want feminisme had in hun ogen iets met mannenhaat te maken. Maar ik vond deze opvoeding vanzelfsprekend. Ik twijfelde niet over de waarden die ik meekreeg: mijn eigen geld verdienen, zelfstandig zijn, vrij denken, mijn eigen keuzes maken.

Jarenlang dacht ik er niet meer zo veel over na. Er was zeker nog wel wat te bevechten: meer vrouwen aan de top, meer vrouwen in de politiek, gelijke beloning. Maar de grote strijd leek wel gestreden. Tot voor kort.

Sinds #metoo komt er een stroom nieuwe issues langs die we nog te bevechten hebben. Hoezo staat het recht op abortus in steeds meer landen onder druk of wordt het zelfs afgeschaft? En, hoezo is het normaal om altijd even te appen naar je vriendinnen dat je veilig thuis bent gekomen na een avondje stappen? Hoezo is het normaal dat we dochters tips geven over hoe ze zichzelf moeten beschermen ’s avonds op straat, maar zoons niet leren wat hún rol is en wat zíj kunnen doen?”

Sterke vrouwen

“Ik ben blij met het nieuwe feminisme en voelde me trots toen ik in Flow 5 de verhalen las van en over vrouwen met een missie. Feminist Gloria Steinem die sinds eind jaren zestig vol vuur actievoert voor vrouwenrechten. Astronaut Jessica Meir die haar hele leven al bezig is met dingen ontdekken en samen met Christina Koch de eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling ooit maakte. Producent Shonda Rhimes die in haar series als Grey’s anatomy en Bridgerton de wereld eruit laat zien zoals hij ook in het echt is, mét vrouwen, mét mensen van kleur, met LHBTI-mensen op welke positie dan ook.

Groenmakers Jocelyn de Kwant en Irene Plugge die besloten niet langer naar het ondergelopen grasveld of de grijze en grauwe straat voor hun deur te kijken. Maar in actie kwamen en nu daadwerkelijk meer groen hebben gerealiseerd in hun buurt. Tabara N’Diaye die Senegalees vakmanschap met de wereld wilde delen en nu haar eigen bedrijf heeft in Senegalese manden. En journalist Annemiek Leclaire die zo mooi over verlangen schrijft: ‘Zo begreep ik dat mijn drang om na een lange relatie op eigen benen te staan de uitkomst was van een diep verlangen naar vrijheid: de vrijheid om steeds opnieuw mijn eigen keuzes te kunnen maken, om aan het roer van mijn eigen leven te kunnen staan.’

Gaandeweg en ongemerkt is Flow 5 een ode aan sterke vrouwen geworden. Wat ze gemeen hebben, is dat ze verlangens hadden. En dachten en denken in mogelijkheden. Als we maar genoeg van dit soort vrouwen hebben, wordt de wereld absoluut mooier, beter en eerlijker.”

Heb je ook een missie – hoe groot of klein ook? Laat het Irene weten: irene@flowmagazine.com.

Je vindt Flow 5 in jouw lokale boekhandel, in de supermarkt en in onze webshop.

Leestips: 3x boeken over feminisme.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren