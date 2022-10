11x kleine dingen in het leven die ons overeind houden

Het zijn de kleine dingen. Iedere dag, zodra online editor Bente wakker wordt, zet ze haar wekker voor een halfuur om te lezen. Vlak voor ze naar bed gaat, doet ze hetzelfde.

Bente: “Het klinkt misschien simpel, maar voor mij werkt het ritueel een beetje als een boei op zee. Wat er ook gebeurt in de wereld, welke veranderingen er ook op me afkomen en hoe ik me ook voel: er is altijd dat halfuurtje lezen aan het begin en einde van de dag.

Het blijkt dat ik niet de enige ben met zo’n boei. Zo vroeg The New York Times aan lezers welke dagelijkse rituelen hen overeind houden. Van iedere ochtend zwemmen tot vogels spotten, er kwam van alles voorbij. Ook op zoek naar zo’n anker? Hieronder een lijst met kleine dingen om (bijna) iedere dag uit te voeren.

11 kleine dingen die ankeren

Elke dag starten met een wandeling, met een vriend, familielid of alleen. Tijdens je dagelijkse wandeling bepaalde dingen tellen: de kleur roze, hondjes, blauwe deuren. Op die manier blijf je meer in het nu. Een boek lezen en daar minimaal een halfuur per dag de tijd voor nemen. Heel bewust je kop koffie of thee drinken. Elke dag een gesprek voeren zonder afleiding van je telefoon. Met je kat of hond op schoot zitten en niets doen. Elke dag een handstand doen. Een paar yogaposes oefenen, rekken of strekken. Creatief zijn, bijvoorbeeld elke ochtend vijftien minuten tekenen in je schetsboek, voordat je dag begint. In je dagboek schrijven aan het eind van de avond. Midden op de dag wat ademhalingsoefeningen doen.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Parker Johnson/Unsplash.com