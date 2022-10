Loslaten: 3 tips om het te leren

We trekken ons leven mee als een hond aan de lijn. Wat als we experimenteren met iets meer loslaten en meegaan met de stroom? Journalist Annemiek Leclaire geeft drie tips.

Bonnefooi

Wat heeft het leven voor me in petto als ik eens een dag, een weekend of een week niet volgens een planning leef, maar helemaal mijn eigen gevoel volg? Loslaten

Soms wordt de zekerheid en veiligheid die je zo belangrijk vindt, hardhandig van je afgepakt: je verliest je baan, je relatie, geld of status. Mensen zeggen dan achteraf weleens: ‘It was a blessing in disguise’, omdat het ze iets moois heeft gebracht. Zekerheid en veiligheid kunnen je namelijk ook beperken om een leven te leiden dat eigenlijk nog beter bij je past. Aan welke veiligheden klamp jij je vast, en welke staan jou in de weg om je vleugels uit te kunnen slaan? Is er een zekerheid die je iets meer zou durven loslaten? Vertrouwen

De moeilijkste vorm van overgave is vertrouwen op de goede afloop; bij grote onzekerheden toch voelen: ook als het misgaat, komt het goed. Schrijf eens een paar woorden op die meteen bij je opkomen als je deze gedachte herhaalt. Dit is niet alleen een oefening in vertrouwen, maar ook in verdriet kunnen toelaten in je leven. Overgave aan het leven betekent ook overgave aan de pijn die er tragischerwijs bij hoort, en gelukkigerwijs weer wegvloeit. Als je dit in periode van grote tegenslag vijf minuten per week kunt voelen, is het al heel bijzonder.

Tekst Annemiek Leclaire Illustratie Yanii Putrii