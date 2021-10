5 tips van werkgelukexpert Evelien Veenman voor meer geluk op je werk

In Flow 9 komt werkgelukexpert Evelien Veenman aan het woord over nieuw leiderschap met meer begrip en empathie. Maar hoe kun je zelf zorgen voor meer werkgeluk?

In Flow 9 ga je vooral in op de rol van de leidinggevenden. Maar hoe kun je als medewerker meer geluk creëren op de werkvloer?

“Vaak denken mensen: de manager of organisatie doet dit of dat niet. Maar een hoop ligt ook bij jezelf. Het is belangrijk om te kijken wat werkgeluk is voor jou. Dat klinkt misschien wat vaag, maar kijk eens naar je huidige functie en ook naar de banen die je hiervoor hebt gehad. Waar kreeg je energie van? En wat vreet energie? Probeer dat dan uit te werken. Natuurlijk, als je het hebt over werkgeluk en empathisch leiderschap, ligt er een grote rol bij de manager, leidinggevende of organisatie. Soms heb ik echter het idee dat mensen zelf niet goed beseffen hoe groot hun eigen invloed hier op is.”

Wanneer is het belangrijk om na te denken over je werkgeluk?

“Ook als je dertig jaar ergens werkt is het denk ik belangrijk om hier af en toe bij stil te staan. De organisatie verandert in de loop van de tijd, maar jij verandert ook. Wanneer je jezelf regelmatig afvraagt wat werkgeluk voor jou is, dan heb je misschien ook sneller door of je nog wel geluk ervaart of dat je misschien tegen een burn-out aanzit.”

Je geeft als tip dat het belangrijk is om vertrouwen te hebben binnen een groep collega’s. Maar stel dat je een nieuwe baan hebt, hoe pak je dat aan in een al bestaande groep?

“Dat is inderdaad lastig, vooral in coronatijd. Ik ben zelf ook in die tijd gestart met een nieuwe baan. Ik heb toen een filmpje met mijn mobiel opgenomen waarin ik mezelf voorstelde en vertelde dat ik graag in gesprek wilde gaan. Dat moet bij je passen natuurlijk, je kunt bijvoorbeeld ook een stukje tekst rondsturen. Zorg vooral dat je benaderbaar overkomt en toon interesse in anderen. Geef persoonlijke aandacht en complimenten. En besef ook dat het moet groeien. Het is een vast team, het duurt even voordat je er een plekje in hebt, dat is logisch.”

5 tips van Evelien:

Schrijf voor jezelf op wat werkgeluk voor jou betekent. Waar kreeg je energie van en wat vreet energie? En is dat een beetje in balans? Wat zijn taken, projecten of samenwerkingen waar je energie van krijgt?

Waar kreeg je energie van en wat vreet energie? En is dat een beetje in balans? Wat zijn taken, projecten of samenwerkingen waar je energie van krijgt? Bekijk daarna wat je kunt doen met deze informatie. Wat is je eigen invloed op je werkgeluk? Als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan verbinding omdat je veel thuis werkt, maar je hebt het idee dat je manager weinig contact opneemt, besef dan dat je zelf ook een mailtje kunt sturen of even kunt bellen.

Wat is je eigen invloed op je werkgeluk? Als je bijvoorbeeld behoefte hebt aan verbinding omdat je veel thuis werkt, maar je hebt het idee dat je manager weinig contact opneemt, besef dan dat je zelf ook een mailtje kunt sturen of even kunt bellen. Probeer daarnaast eens jobcrafting. Je hebt een vast takenpakket, maar misschien kun je nog meer leuke projecten daarnaast doen met collega’s met wie je graag samenwerkt. Eigenlijk zorg je daarmee dat je baan nog beter past bij je persoonlijke behoeftes.

Je hebt een vast takenpakket, maar misschien kun je nog meer leuke projecten daarnaast doen met collega’s met wie je graag samenwerkt. Eigenlijk zorg je daarmee dat je baan nog beter past bij je persoonlijke behoeftes. Maak het bespreekbaar met collega’s en managers , zodat zij ook weten wat je fijn vindt en waar je je werkgeluk vandaan haalt of wilt halen. Soms is dat best wel een stap uit je comfortzone, met het zweet op je rug. Maar je merkt dat het vaak positieve energie oplevert.

, zodat zij ook weten wat je fijn vindt en waar je je werkgeluk vandaan haalt of wilt halen. Soms is dat best wel een stap uit je comfortzone, met het zweet op je rug. Maar je merkt dat het vaak positieve energie oplevert. Denk na over het vertrouwen binnen je groep collega’s. Vraag jezelf af: praat ik mét collega’s of óver collega’s. Het is logisch dat je met de een beter kunt dan met de ander, maar probeer niet de hele tijd over die persoon te praten met de rest van je collega’s. Werkgeluk betekent echt niet alleen lachen naar elkaar en niks uitspreken. Het is juist ook jezelf kwetsbaar durven opstellen. Stel je vond een collega heel vervelend in een vergadering, probeer dat dan ook aan te geven bij diegene, al is dat soms lastig.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Nirmal Rajendharkumar/Unsplash.com