Aaf over vervelende klussen en hoe je ze draaglijk maakt

Columnist, schrijver en podcastmaker Aaf Brandt Corstius mijmert over een quote die haar opviel. Dit keer vond ze een zinnetje om vervelende klusjes draaglijk te maken.

Deze zomer was ik op bezoek bij mijn zus en haar aanzienlijke urban family. Zo heeft zij haar ex-vrouw, die nog steeds haar beste vriendin is. En die ex-vrouw heeft inmiddels ook alweer een ándere ex-vrouw, en die is de ándere beste vriendin van mijn zus.Ingewikkeld, maar toch ook weer niet; we hebben het hier dus over drie vrouwen die elkaars exen en beste vriendinnen zijn en de deur bij elkaar platlopen.

Monique, zoals ik de ex-vrouw van mijn zus’ ex-vrouw nu even zal noemen, is een heel ­verstandige vrouw. Ze is dan ook psycholoog, heeft vele cliënten en zit de hele dag te zoomen en slimme dingen tegen getroebleerde mensen te zeggen.

En juist met deze vrouw, in dit gezelschap, kreeg ik het over zoiets triviaals als de afwasmachine uitruimen. Daarvoor reis je dan helemaal naar Amerika en zoek je de urban family van je zus op. Maar onze gesprekken gaan altijd van de grote naar de kleine dingen, en dat is juist leuk.

We hadden het over vreselijke huishoudelijke klusjes, en toen zei ik dat ik de afwasmachine uitruimen wel een van de vreselijkste vond. Daar sta ik niet alleen in, denk ik.

Not if you time it

“Not if you time it!” zei Monique toen monter. En daar heeft ze helemaal gelijk in. Feitelijk kost het uitruimen van de afwasmachine, bleek toen ik het echt eens ging timen, maar een minuut of vier. Dat is werkelijk helemaal niets. Andere taken, zoals de kattenbak verschonen of stofzuigen, duren veel langer. Dus wat is het nou, even wat kopjes en borden in de kast zetten? Die nota bene al voor je schoongemaakt zijn ook? Je krijgt er niet eens vieze handen van, en je raakt er ook niet bepaald van buiten adem.

‘Not if you time it’ is, bedacht ik, van toepassing op meer dingen in het leven. Zo zette ik bijvoorbeeld vroeger altijd de kookwekker wanneer mijn dochter als baby huilde bij het naar bed gaan. Als een kind huilt, lijkt de tijd voorbij te kruipen, maar not if you time it. Toen ik het ging timen, merkte ik dat ze vaak binnen vijf minuten al ophield en in slaap viel. Als ik die wekker niet had gezet, had ik gedacht dat ze al uren huilde, en haar vast weer uit haar bedje gehaald na amper drie minuten.

Ik merkte laatst ook dat een bezoekje aan de supermarkt, die dan ook bij mij om de hoek gelegen is, vaak maar een kwartier kost. Daar zit ik soms uren tegenaan te hikken, want geen zin, maar wat is nou een kwartier? En dan heb je alles voor die dag en de volgende dag in huis!

Ik zag het ook in de vlogs van de mode- en algehele influencer Anna Nooshin. Die heeft een hekel aan haar huis opruimen, en zet ook daar een timer bij aan. Dan blijkt dat ze vaak al binnen een uur een gigantische stapel rotzooi heeft weggewerkt. Dat voelt een stuk beter dan: ‘Ik heb de hele dag moeten opruimen’ – wat feitelijk gezien ook helemaal niet waar is.

Tekst Aaf Brandt Corstius

Gepubliceerd op 18 februari 2023