Leven zoals je dat het liefst wilt: 4x oefeningen uit de ACT-methode

De ACT-methode geeft inzicht in vervelende gevoelens en gedachten. Daarnaast laat het je onhandige gewoontes herkennen en je daarbij inzicht geven in hoe je het liefst wilt leven. Met deze vier oefeningen kun je zelf aan de slag met ACT.

ACT-methode (acceptance and commitment therapy)

De A staat voor acceptatie van lastige overtuigingen en emoties, en de C voor ‘commitment’ (toewijding) aan wat jij waardevol vindt. Het zijn die twee sporen die samen tot een vitaler leven leiden.

Oefening 1

Stilstaan: neem een rustig moment en vraag je af: hoe leef ik nu? Leef ik zoals ik wil leven? Ben ik nu tevreden? Ben ik in of uit balans?

Oefening 2

Bij de meeste mensen gaat uit balans raken geleidelijk. Meestal zijn er vooraf al signalen geweest. Denk eens terug aan de periode voordat je vaststelde: het gaat niet goed met me, of: ik voel me uit balans. Sta stil bij de volgende vragen en schrijf de dingen op die je te binnen schieten:

Waaraan merkte je dat je uit balans raakte?

Was het omdat je je moe en uitgeblust voelde?

Ervaarde je somberheid of paniek?

Had je diep vanbinnen een soort knagend gevoel dat er iets ontbrak?

Had je al langere tijd spanningen in je relatie en vraag je je af hoe je de verbondenheid weer terugkrijgt?

Verveelde je je juist en miste je dingen die je energie geven?

Oefening 3

Ga even rustig zitten. Sluit je ogen. Sta stil bij de kwaliteiten of eigenschappen van jezelf die je de komende tijd meer wilt ontwikkelen. Stel je voor hoe je eruitziet en wat je doet als je die naleeft. Wat zien anderen je dan meer doen dan nu? Zie het beeld levendig voor je.

Schrijf nu de drie kwaliteiten die je de komende tijd meer wilt naleven op een briefje en hang het op een plek waar je het regelmatig ziet. Heb je een lastige keuze te maken, laat deze kwaliteiten dan meewegen en ga als experiment doen wat je het liefst wilt doen. Schrijf je ervaringen op.

Oefening 4

Bekijk op je telefoon foto’s van de afgelopen maand. Bij welke foto krijg je een levendig gevoel en door welke gaat je hart sneller kloppen? Wat doe je daar op die foto? Wat ervan is zinvol voor jou? Schrijf dat op. Welke van die activiteiten wil je blijven doen de komende tijd?

Meer lezen?

Bron: ACT in balans Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Callum Shaw/Unsplash.com