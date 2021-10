Alleen dingen doen, hoe doe je dat?

Alleen een kopje koffie drinken in een restaurant, met jezelf op stap naar het museum of in je eentje een wandeling maken over de heide. Zonder anderen iets doen voelt soms wat onwennig, maar kan ook heel fijn zijn. Flow’s Rachel vertelt er meer over.

Een tijdje terug vertelde ik iemand dat ik ging zitten werken in een koffiebar. Ze antwoordde dat zij het heel lastig vond om alleen iets te gaan doen, vooral omdat ze een aantal jaar geleden haar man was verloren. Ze voelde zich niet op haar gemak in haar eentje, vooral niet in een restaurant. Ik snapte wat ze bedoelde, maar dacht ook: hoe kun je de drempel lager leggen om vaker iets alleen te gaan doen?

Het was voor mij ook even wennen, maar ik word er steeds beter in. En begrijp me niet verkeerd. Je hoeft echt niet altijd iets alleen te doen, helemaal niet als je graag mensen om je heen hebt. Maar als je het weleens wilt proberen, heb je misschien iets aan deze tips. Neem bijvoorbeeld een tijdschrift of dun boekje mee als je in een restaurant koffie gaat drinken. Zo heb je toch iets omhanden, maar kun je het wegleggen wanneer er iemand bij je aan tafel wil komen zitten. Toevallig overkwam dat me afgelopen zomer. Ik zat met een tijdschrift in een strandtent toen een onbekende vrouw aan me vroeg of ze bij mij mocht aanschuiven. We raakten aan de praat, hadden het gezellig, en na die tijd splitsten onze wegen weer. Geen verplichtingen, geen verdere gevolgen, gewoon een spontaan gesprek.

Alleen aan de wandel

Wat ook fijn is: maak een wandeling of fietstocht in je eentje. Zo geniet je extra van de omgeving. Vaak helpt het ook om je hoofd even leeg te maken. En geloof me, je bent heus niet de enige. Niemand zal vreemd opkijken wanneer je in je eentje voorbij komt lopen. Voel je je onveilig? Deel dan voor de zekerheid je locatie met iemand, zodat die weet waar je bent.

In je eentje naar het museum

Collega Merel gaf me ook een tip: ga eens alleen naar het museum. Dan kun je rustig nadenken over wat je ziet zonder het meteen te moeten delen met anderen en je verplicht te voelen er iets over te zeggen. Ook fijn aan dingen alleen doen is dat je kunt doen wat je zelf wilt. Blijf je nog even langer staan bij dat ene kunstwerk? Sla je een tentoonstelling over? Of neus je een uur rond in de museumshop? Het is allemaal aan jou.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com