Als een roos: 3x apps voor een betere nachtrust

Een kop ‘welterusten’-thee is niet altijd genoeg om aan een goede nachtrust te komen. Kom je moeilijk in slaap of lig je onrustig? Deze apps kunnen je misschien aan een betere nachtrust helpen.

3x apps voor een betere nachtrust

Twilight Het blauwe licht van je telefoon kan invloed hebben op je biologische klok en je slaap verstoren. Twilight filtert het felblauwe licht weg zodra de zon ondergaat. Voor Android vind je de app in de Play Store. Heb je een iPhone? Schakel dan de functie Night Shift in. Calm Meer dan honderd meditaties, slaapverhalen, ademhalingsoefeningen en masterclasses van mindfulness­experts. Na een gratis proefweek betaal je € 49,99 per jaar. Sleep Cycle Analyseert je slaap­gedrag, detecteert snurk- en praatgeluiden en laat je ontwaken als je in de lichtste slaapfase zit. De app is gratis (met premiumopties) in App Store en Play Store.

Tekst Rosa Dammers, Ellen Nij Bijvank Fotografie Kate Stone Matheson/Unsplash.com