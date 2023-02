Je authentieke zelf zijn (hoe blijf je dicht bij jezelf?)

Authentiek zijn betekent dat je handelt naar hoe je je voelt en op een manier die bij jou past. Die je ware zelf laat zien in plaats van een versie die is aangepast op de ander of de groep.

Dat lijkt ons allemaal wel wat, maar gek genoeg is jezelf zijn niet altijd zo makkelijk als het klinkt.

Authentiek zijn

Authenticiteit begint bij jezelf. Logisch, maar dat is precies waar voor veel mensen de crux zit. Want weten wie jij diep van binnen echt bent, is lastig. En daar naar handelen misschien nog wel lastiger.

Hoe maak je onderscheid tussen wat jij zelf wilt en van dat wat door de maatschappij van je wordt verwacht? Maak je keuzes omdat ze in lijn liggen met je eigen dromen, waarden en behoeften of omdat ze worden gedreven door de buitenwereld?

Het is niet gek dat we dat niet weten

Om je even gerust te stellen: het is niet raar dat we niet weten wie we zijn of wat we willen. Van kinds af aan leren we al om onszelf te vormen naar anderen. Simpelweg om aardig gevonden te worden, succesvol te zijn en liefde te vinden.

En dat is logisch, want we willen er graag bij horen. En hoewel de één hier meer behoefte aan heeft dan de ander, is het een eeuwenoude en natuurlijke behoefte. Bij de groep horen is immers veilig, en belangrijk om te kunnen overleven.

Zo creëren we – bewust of onbewust – een aangepaste versie van onszelf. Eentje die anders is dan wie we diep vanbinnen zijn. Gek eigenlijk als je bedenkt dat een authentiek leven leiden ons juist gelukkig maakt.

Je authentieke zelf zijn

En dus willen we graag op zoek naar ons authentieke zelf. We willen leven volgens onze eigen waarden. Dromen najagen die diep in ons branden. Maar hoe weet je wat je wilt?

Ten eerste is het belangrijk om je te beseffen dat je authentieke zelf vinden tijd kost. Het is een proces dat gaat met vallen en opstaan. Onderstaande tips kunnen je daarbij helpen.

Vermijd social media

Wat je via internet – en met name social media – ziet, heeft invloed op hoe je naar de wereld kijkt. Er wordt je constant verteld wie je ook kunt zijn en wat je ook kunt doen.

En dat maakt het lastig om je te verbinden met jezelf.

Via social media worden we constant geconfronteerd met de (o, zo geweldige) levens van anderen. En of dat nu vrienden zijn of niet, het heeft invloed op hoe we naar de wereld kijken.

Beoefen mindfulness

Mindfulness is een manier om je te verbinden met jezelf. Om stil te staan bij je behoeften en gevoelens. En echt te luisteren naar dat wat er binnen in je speelt.

Mensen die regelmatig mindfulness beoefenen, leven consistenter naar hun eigen waarden blijkt uit onderzoek. Het helpt je authentiek te zijn. En die authenticiteit, maakt je gelukkig. Zelfs gelukkiger dan het beoefenen van mindfulness alleen.

Handig: Twee oefeningen om beter naar jezelf te luisteren.

Onderzoek je waarden

Je waarden zijn als een soort kompas in je leven. Ze helpen je om keuzes te maken en de juiste richting op te gaan. Ontdekken wat jouw waarden zijn, is een manier om een authentiek leven te leiden.

Je waarden kun je op allerlei manieren ontdekken. Het stellen van scherpe vragen helpt je hierbij. Probeer de onderstaande vragen eens zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden:

Hoe ziet de perfecte dag er voor mij uit?

Hoe spendeer ik m’n vrije tijd het liefst?

Wat vind ik fijn en leuk om te doen?

Hoe ziet je ideale wereld eruit?

Hoe was je als kind? Wat vond je leuk om te doen?

Wanneer voel je je op je best?

Wat zou je doen als niets je tegenhoudt? Of als geld geen rol speelt?

Welke verhalen of mensen inspireren je? Waarom?

De vragen kunnen je helpen om te identificeren welke waarden je diep vanbinnen aandrijven. Check ook deze lijst met waarden en schrijf er vijf tot zeven op die hierbij passen.

Tip: laat de lijst een paar dagen liggen en kijk er dan nog eens naar. Hoe voelen deze waarden nu voor je? Mist er nog iets? Of voelt een waarde toch niet helemaal als de juiste?

Observeer jezelf

Reflecteren op je gedrag kan je veel zelfinzichten opleveren. Blik aan het einde van de dag terug. Wat heb je gezegd en gedaan? Wanneer voelde je jezelf? Wat voelde goed? En waar had je het gevoel dat je jezelf beter of anders voordeed?

Door je bewust te worden van de momenten waarop je jezelf bent en die waarop je een aangepaste versie van jezelf laat zien, kom je dichter bij je authentieke zelf. Als een soort ui waar je langzaam maar zeker de lagen af pelt.

Een onderzoek naar jezelf

Wie je diep vanbinnen bent, ligt dus verstopt onder een aantal lagen, schreven we al eerder. En komt dus met het nodige zelfonderzoek. Een onderzoek dat een leven lang mag duren, want vergeet niet: ook wij mensen zijn zo veranderlijk als het weer.

Tekst Lisanne van Marrewijk Beeld Floor van Koert

Gepubliceerd op 21 februari 2023