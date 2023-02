Baan kwijt? Zo ga je om met alle emoties

Of het nu onverwachts gebeurt of niet, je baan kwijtraken is nooit leuk. Enerzijds vanwege praktische redenen (routine, inkomen, geregel), anderzijds omdat je emotioneel in een achtbaan zit. Wat nu?

Als je je baan kwijtraakt of ontslagen bent, ga je door een proces dat vergelijkbaar is met rouw. Of het nu je eigen schuld is of niet.

Dat klinkt misschien heftig, omdat we bij rouwen denken aan het verliezen van een dierbare, maar rouwen kun je ook om andere dingen die verdwijnen uit je leven. Waaronder je (vaste) baan.

Er staat nu waarschijnlijk van alles op je to do-lijst (waaronder het vinden van een nieuwe baan) en de kans is groot dat je in de regelmodus schiet. Logisch, want ‘dit moet nu eenmaal gewoon gebeuren’.

Tegelijkertijd wil je niet vergeten dat je door een emotioneel proces gaat. En daar mag je best even bij stilstaan. Sterker nog: de ruimte geven aan alle emoties, helpt je verder.

Verlies van je baan verwerken

Met name als je werk een groot deel uitmaakt van je leven, is het pittig als het wegvalt. Het verliezen van je baan staat zelfs in de top vijf meest ingrijpende gebeurtenissen, lezen we op de website Janske van Eersel, psycholoog en onderzoeker naar rouw na baanverlies.

Geen wonder dat je ongeveer dezelfde fases doorloopt als bij andere vormen van van rouw:

Ontkenning en ongeloof ‘Dit gebeurt mij toch niet?!’ Woede en machteloosheid ‘Waarom gebeurt me dit? Ik wil dit niet!’ Jezelf kwijt zijn ‘Als ik toen dit of dat had gezegd, was het misschien nooit zo ver gekomen.’ En: ‘Wat moet ik doen?’ Verdriet, angst en depressie ‘Ik geef het op.’ Aanvaarding ‘Ik ga verder met mijn leven. Ik zie lichtpuntjes en voel regie.’

En hoewel de fases eruitzien als een vijfstappenplan, kun je van fase vijf, naar fase drie, naar fase vier, naar fase twee. Rouw is geen lineair proces. En dat hoeft ook niet.

Hoe jouw proces er ook uitziet, maakt niet uit. Je baan verliezen heeft impact. Het belangrijkste is dat je weet dat je ruimte mag geven aan alle gevoelens en gedachten die je ervaart. Je hoeft niets weg te stoppen.

Rouw na baanverlies

De volgende tips helpen je om je emoties te verweken als je je baan kwijt bent. Met als key takeaway: geef jezelf de tijd.

Meer lezen

Tekst Lisanne van Marrewijk Beeld Floor van Koert

Gepubliceerd op 16 februari 2023