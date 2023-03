Houd jij jezelf tegen? Zo buig je jouw belemmerende overtuigingen om

Belemmerende overtuigingen zijn die kritische gedachten die we over onszelf hebben. Vaak gebeurt het onbewust en zijn ze niet waar. Hoe buig je ze om, zodat ze je niet meer tegenhouden?

Waar komen belemmerende overtuigingen vandaan?

Stel je eens voor dat je altijd positief over jezelf praat. Dat je denkt dat alles lukt, je goed genoeg bent, mooi genoeg, succesvol genoeg. Hoe zou je dan door het leven gaan? Zou je andere keuzes maken?

De kans is groot van wel. Maar over het algemeen denken we niet zo. Onze belemmerende overtuigingen (‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik kan dit niet’, ‘ze vinden met niet aardig’) zorgen ervoor dat we dingen niet doen die we wel willen doen. Waarom doen we dat?

Mindsetcoach Nina Cooke vertelt aan Forbes: “Vaak ontstaan deze gedachten door dingen die gebeuren in onze kindertijd. Gebeurtenissen die indruk op ons hebben gemaakt, groot of klein, waar we verhalen aan hebben gekoppeld die ons veilig doen voelen. Maar of die verhalen waar zijn, is een tweede.”

Door die verhalen houden we onszelf tegen om het beste in onszelf naar boven te houden. Maar zodra we die belemmerende overtuigingen ombuigen, gaat er een wereld voor ons open. We voelen ons zekerder, blijer en hebben vertrouwen in onszelf.

Belemmerende overtuigingen ombuigen

Het ombuigen van die negatieve gedachten begint bij het herkennen ervan. Zodra je angst of weerstand voelt, stop dan even.

Merk je gedachten op en bevraag ze. Wijs jezelf erop dat je in een negatieve denkspiraal zit. Wees je ervan bewust dat een gedachte of gevoel geen waarheid is. Vraag jezelf of je overtuiging waar is of dat het je enkel belemmerent, schrijft ook de Amerikaanse auteur en coach Tony Robbins op zijn platform. Zoek naar bewijs. Vaak merk je dat je overtuiging nergens op is gebaseerd en dus niet logisch is. Vervang de overtuiging door een helpende gedachten. Vertel jezelf bijvoorbeeld ‘een kleine stap vooruit is ook een stap vooruit’ of ‘ik kan moeilijke dingen doen’ als je denkt iets niet te kunnen of bang bent om te falen.

Het kan zijn dat de gedachten in eerste instantie onwennig aanvoelen. Niet gek, aangezien je jezelf jarenlang een ander verhaal hebt vertelt. Jouw nieuwe overtuigingen hebben even nodig om ‘echt’ te voelen.

Probeer er een gewoonte van te maken om je belemmerende overtuigingen te bevragen en om te buigen naar iets wat je verder helpt. Langzaam maar zeker verander je zo het verhaal wat je jezelf vertelt. Jij bent immers de schrijver, dus maak er iets moois van.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Karen Schipper

Gepubliceerd op 4 maart 2023