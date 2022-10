Bente is eerlijk: een beetje eenzaam

Bente van de Wouw van @tobehonestnl is eerlijk over het leven zoals het is. Deze keer: een beetje eenzaam.

Soms krijg ik het idee dat we ons zo alleen voelen in ons geworstel met het leven, omdat we het niet durven te delen. Want dat is gek of voorschut en ‘wat zullen ze wel niet denken’? En vaak houden we het ook voor onszelf omdat we écht het idee hebben dat we de enige zijn.

Stom, vind ik dat. Omdat verbinding de pijn niet wegneemt, maar hem wel kan verzachten. Als iemand je hand figuurlijk of juist letterlijk vasthoudt tijdens een moeilijke periode, is de last die je draagt misschien nog wel hetzelfde, maar het voelt opeens een stukje lichter. Of zoals Sam tegen Frodo zegt in The Lord of The Rings: ‘I can’t carry it for you, but I can carry you.’

Ben ik de enige

En daarom bedacht ik op mijn Instagramaccount iets nieuws: ‘Ben ik de enige die.’ Volgers sturen in waar ze mee worstelen, waarvan één reactie uit wordt gekozen. Die reactie wordt anoniem geplaatst en daar kunnen volgers weer op reageren. Om te laten weten of ze zich erin herkennen. Door de inzendingen kwam ik er al snel achter dat we allemaal struikelen over dezelfde stenen, waarvan één wel erg vaak voor onze voeten ligt: eenzaamheid.

En ook ik herken mezelf daarin. Hoewel ik een rijk leven heb met lieve familie en fijne vrienden, kan ik me behoorlijk eenzaam voelen. Omdat ik me met mijn hooggevoeligheid soms anders voel, of ‘niet normaal’, wat normaal ook mag zijn.

Niet alleen

Maar ook op momenten van groot verdriet vind ik het moeilijk om aansluiting te vinden, ook al worden er genoeg handen uitgereikt om vast te houden. Misschien komt het omdat rouw zo persoonlijk is, en je niet echt de juiste woorden kunt vinden om een bruggetje naar de ander te bouwen.

Ik dacht dus dat ik daar alleen in was, in dat soms alleen-op-de-wereld-gevoel. En de volger die het instuurde, dacht het waarschijnlijk ook. Toch kreeg ik tientallen reacties met allemaal hetzelfde antwoord: heel herkenbaar. Fijn is het toch, om te weten dat we ook daarin niet alleen zijn. Het maakt het gevoel niet minder zwaar, maar wel draaglijker.

