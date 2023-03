Bente leeft langzaam #3: stoppen met multitasken

Bente van de Wouw is online editor voor Flow en deskundige op het gebied van introversie en slow life. Langzamer leven zit voor haar in de kleine dingen: vaker nee zeggen, dingen met aandacht doen, minderen met social media. Deze keer: stoppen met multitasken.

Als ik bij mijn vriend over de vloer kom, moet ik vaak een beetje grinniken. Zit ie in de hoek van de bank, kijkend naar een voetbalwedstrijd op zijn televisie terwijl hij op de iPad een golfwedstrijd volgt. Tegelijkertijd heeft hij zijn telefoon in de hand om ook het nieuws nog bij te houden. Dat allemaal doet hij met twee vingers in zijn neus. Hij is de koning van multitasken.

En dan heb je mij. Ik raak al overprikkeld als ik een tabblad te veel open heb staan op mijn laptop. Ik kan niet praten terwijl ik iets anders aan het doen ben en als ik moet parkeren, zet ik de radio in mijn auto altijd uit.

Oud en wijs genoeg ben ik om te weten dat multitasken niet werkt bij mij. Het maakt me niet sneller in wat ik doe en het geeft me alleen maar stress en onrust in mijn hoofd. Toch overkomt het me regelmatig dat ik een artikel schrijf en tussendoor mijn telefoon check. Of kook terwijl ik de planten even snel water geef. Of sport en tóch dat telefoontje beantwoord. En dan voel ik mijn hoofd alweer vol raken.

Eén ding tegelijk

Omdat langzaam leven juist gaat om alles met aandacht doen, probeer ik te stoppen met multitasken. Makkelijk is het niet, merk ik in de eerste maanden van mijn experiment. Het kost me heel wat wilskracht om tijdens het koken geduldig te wachten tot het water borrelt, zonder over te gaan op een andere taak. Ik vind het moeilijk om mijn telefoon met rust te laten als ik tien minuten op mijn lunchafspraak wacht. En een beetje schuldig voel ik me ook, als ik een telefoontje wegdruk omdat ik mijn yogasessie eerst af wil maken.

Toch werpt het zijn vruchten af. Mijn hoofd is aan het eind van een werkdag rustiger. Ik houd meer energie over om in de avond aan een nieuw hobbyproject te beginnen en ik voel steeds minder de drang om mijn telefoon op loze momenten te pakken. En dus heb ik voortaan een nieuw motto: één ding tegelijk. Het lukt me lang niet iedere dag, maar gelukkig mag langzaam leren leven, ook in slakkentempo gaan.

Tekst Bente van de Wouw

Gepubliceerd op 27 maart 2023