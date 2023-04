Bente leeft langzaam #4: ‘Dag, social media. Tot morgen misschien’

Bente van de Wouw is online editor voor Flow en deskundige op het gebied van introversie en slow life. Langzamer leven zit voor haar in de kleine dingen: vaker nee zeggen en dingen met aandacht doen. Deze keer: bewust omgaan met social media.

Het is acht uur ’s ochtends op een doordeweekse dag ergens in 2015. Ik loop mijn appartement uit, de trap af, nog een deur uit en ik steek de straat over naar de tramhalte. Lijn nummer zeven stopt, ik stap in. Twintig minuten duurt mijn rit van mijn huis naar mijn school, waar ik die dag een college volg.

Er is buiten vast van alles te zien: een heldere hemel, het Rijksmuseum in de ochtendzon, oude grachtenpanden die elkaar overeind houden en misschien laat een man zijn hond uit, of brengt een vrouw haar kind naar de crèche. Ik zal het alleen nooit zeker weten, omdat ik te druk ben met mijn telefoon.

Eindeloos scrollen staat langzaam leven in de weg

Nu, een paar jaar later, kan ik niet geloven dat ík dat was in die tram, mijn blik op blauw licht gericht terwijl er om me heen van alles gebeurde wat mijn aandacht meer waardig was.

Niet dat het totaal zinloos was: ik deed echt wel iets, op die smartphone van mij. Door Instagram scrollen, nieuwe foto’s van een vriendin liken, berichtjes beantwoorden, mijn tijdlijn op Facebook checken, waar veel trouw- en babyfoto’s voorbijkwamen. Maar achteraf had ik altijd een vol hoofd, en een gevoel van wat-heb-ik-nou-helemaal-gedaan? En dan moest mijn college nog beginnen.

Inmiddels weet ik: eindeloos scrollen staat mijn verlangen naar slow living in de weg. Want wie langzaam wil leven, geeft zijn volledige aandacht aan datgene wat ie aan het doen is, en social media is een van de grootste stoorzenders voor die focus. Voor mij, in elk geval.

Me compleet afsluiten van al die apps wil ik niet. Ik haal te veel inspiratie, plezier en verbondenheid uit sociale platformen. Toch heb ik een manier gevonden om bewuster om te gaan met online. Deze tips helpen mij, en misschien jou ook.

Bewust omgaan met social media: 3 tips

Houd de tijd aan een strakke lijn

Beschouw je aandacht als een hond en social media als een interessante boom. Die hond schiet daar het liefst meteen naartoe en dat is prima. Maar je kiest zelf hoe lang je viervoeter daar mag snuffelen en wanneer het tijd is om weer te gaan. Bepaal van tevoren hoe lang je door wilt brengen op apps als Instagram en Facebook en probeer je daaraan te houden. Het is oké als het niet iedere dag lukt, oefening baart kunst. Handig: in je telefooninstellingen kun je onder het kopje ‘schermtijd’ tijdslimieten per app instellen.

Beschouw je aandacht als een hond en social media als een interessante boom. Die hond schiet daar het liefst meteen naartoe en dat is prima. Maar je kiest zelf hoe lang je viervoeter daar mag snuffelen en wanneer het tijd is om weer te gaan. Bepaal van tevoren hoe lang je door wilt brengen op apps als Instagram en Facebook en probeer je daaraan te houden. Het is oké als het niet iedere dag lukt, oefening baart kunst. Handig: in je telefooninstellingen kun je onder het kopje ‘schermtijd’ tijdslimieten per app instellen. Kijk op vaste momenten per dag

Niet meer om de haverklap checken wie je foto heeft geliket, maar op vaste momenten per dag een blik op je telefoon werpen. Voor mij helpen tijdslots voor een betere concentratie en een rustiger hoofd. Zo doe ik mijn rondje social media na het ontbijt, rond de lunch, om vier uur ’s middags en zeven uur ’s avonds. De rest van de tijd ben ik bezig met het hier en nu. Of in ieder geval: dat probeer ik. Want het lukt lang niet altijd.

Niet meer om de haverklap checken wie je foto heeft geliket, maar op vaste momenten per dag een blik op je telefoon werpen. Voor mij helpen tijdslots voor een betere concentratie en een rustiger hoofd. Zo doe ik mijn rondje social media na het ontbijt, rond de lunch, om vier uur ’s middags en zeven uur ’s avonds. De rest van de tijd ben ik bezig met het hier en nu. Of in ieder geval: dat probeer ik. Want het lukt lang niet altijd. Ga een dag offline

Social media is leuk, maar soms vertroebelt het ook je denken. Als ik merk dat ik te veel beïnvloed word door mijn online omgeving, ga ik een dag(deel) op zwart. En ook als ik angstig ben, stress heb, of als er veel in mijn leven gebeurt, helpt het om wat vaker offline te gaan. Dat advies zou ik willen doorgeven: ga eens een dag offline, en zie wat dat met je doet.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw

Gepubliceerd op 10 april 2023