In Flow 10 onderzoekt journalist Annemiek Leclaire hoe je moeitelozer kunt leven. Dat kan onder andere door beter naar jezelf te luisteren. Hoe doe je dat?

Als je wat losser in het leven wilt staan, proberen we soms ‘negatieve’ emoties te negeren. Maar als je die toelaat, gaan ze vanzelf weer voorbij. Het helpt dus om goed naar jezelf te luisteren, in plaats van op de vlucht te slaan voor wat je lichaam en geest je eigenlijk willen vertellen.

Beter naar jezelf luisteren: 2 oefeningen

Lichamelijk: Ga rustig op een stoel zitten en luister naar je lichaam. Als je lichaam zou kunnen praten, wat zou het dan nu tegen je zeggen? Geestelijk: Ga zitten en pak pen en papier. Laat alle gedachten uit je ­binnenste zonder waarde­oordeel op papier stromen.

Deze oefeningen komen uit: Durf te leven – Vrij bewegen in een angstige wereld van Mirjam van der Vegt.

Fotografie Yuliya Ginzburg/Unsplash.com