Blijf emotioneel en mentaal gezond: 4 selfcare apps

Selfcare: we vinden het zo belangrijk bij Flow. Door goed voor jezelf te zorgen, houd je je lichaam en geest gezond. Maar soms hebben we het zo druk. Dan kunnen we een duwtje in de rug gebruiken bij het ontwikkelen of volhouden van onze selfcareroutine. Deze apps helpen hierbij.

4 selfcare apps: digitaal dagboek en habit tracker

Penzu is een digitaal dagboek. Met Penzu kan je overal gedachten en gevoelens vastleggen: je kunt ze zowel opschrijven als afbeeldingen uploaden. Zo kun je in de trein onderweg naar je werk je gedachten ventileren, of misschien wil je even je ei kwijt terwijl je bij schoonmoeder op bezoek bent. Met de Penzu-app schrijf je overal stilletjes in je dagboek, zonder dat anderen het doorhebben. Daylio is net als Penzu een digitaal dagboek, maar met meer functionaliteiten. Met Daylio kun je namelijk naast het bijhouden van een traditioneel dagboek, óók met emoticons stemmingen toevoegen en activiteiten die je hebt uitgevoerd vastleggen. Op basis van de door jou ingevoerde stemmingen en activiteiten, ontvang je gepersonaliseerde statistieken. Zo ga je jouw gewoonten beter begrijpen, kun je patronen doorbreken en desgewenst je productiviteit verhogen. HabitBull en Habitify zijn habit trackers. Ze helpen je doelen te bereiken en nieuwe positieve gewoonten te ontwikkelen. Je kunt van alles bijhouden: van hoeveel glazen water je op een dag drinkt tot en met hoe vaak je per maand hebt gesport. Het leuke aan habit trackers is dat ze je uitdagen om op diverse gebieden in je leven de competitie met jezelf aan te gaan.

Ontdek meer leuke selfcare apps

Tekst Eunice Frijde Fotografie Annie Spratt/Unsplash