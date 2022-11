Caroline over de perfectie in imperfectie: “Je mag op tijd denken: zo, en nu is het klaar”

Flow’s Caroline had altijd het gevoel dat ze alles perfect moest doen. Tot een documentaire van The Beatles liet zien dat de perfectie juist in imperfectie schuilt.

Ik zat opgehokt met corona en besloot nog een keer de documentaire Get back van Peter Jackson (van de Lord of the rings-films) te bingen. Drie delen van elk twee uur, waarbij je letterlijk naast The Beatles in de studio zit terwijl ze al doende nieuwe nummers maken. Vorig jaar had ik de film al gezien met mijn kinderen, maar omdat we er uit enthousiasme met z’n allen doorheen zaten te kletsen, had ik niet écht goed kunnen kijken.

En pas nu ik voor de tweede keer keek, zag ik hoe mooi het eigenlijk is dat het proces van iets maken zo rommelig gaat. Tuurlijk, The Beatles zitten elkaar in de weg en de lp die er uiteindelijk van kwam – Let it be – vind ik persoonlijk de minste Beatles-lp. Maar ik vond het zo gaaf om te zien dat ze helemaal niet bang zijn om ook ‘lelijke’ dingen uit te proberen: vals zingen, schreeuwen, rare teksten bedenken – het zag eruit als spelen. Het zag er zeker niet uit als ‘de dingen zo perfect mogelijk proberen te doen’, zoals ik lang heb gedacht dat moest.

Ploeteren hoort erbij

Wanneer ik vroeger een verhaal schreef voor Flow, was ik soms een hele dag bezig met één alinea: ik woog elk woord, probeerde elke mogelijke zinsopbouw uit en had dan aan het einde van de dag nog niets waar ik tevreden over was – heel frustrerend. Maar door de documentaire weet ik nu: dat was niet erg, dat hoort erbij wanneer je iets maakt.

Gelukkig weet ik inmiddels ook dat na een moeilijke schrijfdag er vaak ook weer een dag komt waarop je ineens wél achterelkaar iets op papier zet. Misschien wel omdat je de dag ervoor maar wat hebt uitgeprobeerd – hebt gespeeld. En: perfectie zit misschien wel in imperfectie. Dat betekent niet dat je niet je best hoeft te doen, maar dat je op tijd mag denken: zó, en nu is het klaar. Met dank aan mijn helden John, Paul, George en Ringo.

Tekst Caroline Buijs