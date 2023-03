Waarom willen we comfortfood? Wetenschappers leggen uit

Hoe lekker vers fruit of een kleurrijke falafel bowl ook is, soms gaat er niets boven pizza, versgebakken koekjes of een patatje oorlog. Waarom kunnen we zo naar comfortfood snakken?

Waarom zo comforting?

Hoewel comfortfood er voor iedereen anders uitziet, betekent het voor iedereen hetzelfde: het is eten dat ons blij maakt. Dat ons comfort geeft als we moe zijn of een zware dag hebben gehad waarop alles tegenzat.

Zo’n dag waarop je door de stromende regen naar je werk of studie fietst, uren in een nat pak zit en een heel belangrijke afspraak vergeet. Voel je dat? Precies. Comfortfood.

We worden gelukkig van suiker

Die comfort kent vaak zo min mogelijk groente en fruit. Hoe zoeter en vetter hoe beter, lijken we te denken. Dat is niet zo gek, vertelt voedingswetenschapper Paul Breslin aan The New York Times, want onze hersenen belonen ons als we voedsel eten. En die beloning is groter als we veel suikers eten.

Duidelijk niet vanwege de voedingswaarden, maar omdat koolhydraten de gelukshormonen serotonine en dopamine in onze hersenen een boost geeft. Die suikercravings vertellen ons dus eigenlijk dat we behoefte hebben aan wat meer vreugde. Benader dat via een andere weg en probeer dit eens:

Maar ook van de mensen met wie we eten

De reden waarom bepaald voedsel zo comforting is, heeft niet alleen te maken met het eten zelf. Ook de herinneringen die gerechten oproepen, bepalen of iets comfortfood voor je is, legt psycholoog Charles Spence uit aan de Times.

Naast vettige en suikerrijke snacks hebben we soms ook ineens onweerstaanbare zin in die kippensoep van onze oma. Of die koude pannenkoek op de ochtend na je verjaardag. Simpelweg omdat ze je doen denken aan fijne momenten met mensen die je liefhebt.

Dat verklaart meteen waarom je zo’n behoefte hebt aan comfortfood als je je alleen voelt (wat ook blijkt uit onderzoek, overigens). Want als er iets is wat ons gelukkig maakt, dan zijn het de mensen van wie we houden.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Oscar Wong

Gepubliceerd op 29 maart 2023