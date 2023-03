Hoe je de controle wat meer loslaat (en meer spontaniteit in je leven brengt)

De meeste mensen houden wel van een beetje controle. Weten waar je aan toe bent, een overzichtelijke planning, de perfecte ochtendroutine. Maar wat als we dat iets meer loslaten?

Routine is goed voor ons. Het zorgt voor minder stress, meer rust en helpt ons er gezonde gewoontes op na te houden. Niks mis met een beetje controle dus. Maar, te veel controle maakt ons minder gelukkig. Hoe kun je die controle loslaten en spontaniteit toelaten?

Wat controle loslaten je brengt

Je ouders zeiden het vroeger waarschijnlijk al vaak genoeg: te veel van het goede is nooit goed. En zo geldt het ook voor controle, meent onder andere professor Raj Raghunathan.

Ondanks dat uit onderzoek blijkt dat controle goed voor ons is en ons verder brengt in het leven, werkt het te veel onder controle willen hebben van je leven ook averechts.

Te veel grip op alles willen hebben – zoals de uitkomst van iets of het gedrag van een ander – heeft impact op je geluksgevoel, het vermogen om beslissingen te nemen, je emotionele welzijn en het welzijn van de mensen om je heen.

Het leven is nu eenmaal onzeker. Als je alles onder controle wilt hebben, ligt teleurstelling al gauw op de loer.

Een spontaner leven

Klinisch psycholoog Katina Bajaj sluit zich daarbij aan en pleit in een artikel voor Mindbodygreen voor meer spontaniteit in het leven.

De wereld wordt tegenwoordig gedreven door productiviteit en efficientie. Dat brengt ons ver, maar daardoor laten we weinig ruimte over voor ons brein om andere paden te bewandelen. Terwijl ook dat ons goed doet.

De controle loslaten en wat meer ruimte maken voor spontaniteit en creativiteit wakker dat vuurtje in ons (weer) aan. Het geeft ons meer motivatie, inspiratie, geluk, verbinding en voldoening.

Daarnaast laat het de tijd langzamer gaan – gevoelsmatig natuurlijk. Als we alles op de automatische piloot doen en elke dag uit dezelfde routines bestaan, vliegen de dagen vaak aan ons neus voorbij.

Nieuwe dingen doen, geeft ons het gevoel dat de tijd langer duurt. Want hoe langer het duurt om een herinnering te verwerken, hoe langer het moment voelt. Het verandert onze perceptie van de tijd.

Laat die controle gaan

En dus luidt de vraag: hoe laat je die controle wat meer los? Leer onzekerheid te waarderen, oppert Raghunathan. En dat begint bij inzien dat het je positieve dingen brengt.

Daarnaast kunnen controle en spontaniteit heel goed naast elkaar leven. Door je routines voor je te laten werken, maar ruimte over te laten voor nieuwe ervaringen kom je al een heel eind.

En dat zit al in de kleine dingen. Denk aan een nieuwe route naar huis fietsen, ’s ochtends niet meteen naar werk gaan maar eerst 30 minuten een boek lezen in een koffiezaak of een nieuw sportlesje proberen.

Spontaniteit klinkt misschien groots en avontuurlijk, maar het kan ook klein en behaaglijk zijn. En die kleine, nieuwe ervaringen zijn net zo goed voor ons. Ze verlagen ons stressniveau, laten ons met een andere blik naar de wereld kijken en geven ons het gevoel dat we weer echt leven.

Wat en hoe controle loslaten en spontaniteit voor jou inhoudt, is aan jou. Maar dat het je goed gaat doen, is één ding wat zeker is.

Tekst Lisanne van Marrewijk Illustratie Maggie Stephenson

Gepubliceerd op 5 maart 2023