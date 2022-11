Dagboek van een introvert #27: zo overleef je de feestdagen

Online editor Bente van de Wouw is introvert en schrijft erover. Deze keer: zo overleef je de feestdagen.

Heerlijk vind ik tradities. Eén ervan is dat ik elk jaar met mijn moeder en zus naar de Efteling ga: vaders, vriendjes en baby’s blijven thuis. Met mijn zus kan ik dan weer even kind zijn. Dan rennen we als zotten door het pretpark en lacht mijn moeder om ons flauwe gedrag. Geen enkele achtbaan slaan we over en zelfs de meest saaie ritjes gaan we in. Tussen de attracties door drinken we glühwein en kletsen we aan een stuk door.

Met de feestdagen heeft dit uitje weinig te maken, aangezien we altijd in november gaan. Wat wél overlapt, zijn mijn tactieken om zo’n dag als introvert zonder al te veel schade door te komen. Want hoe leuk ik het ook heb in die Efteling met mijn extraverte moeder en zus, het kost me wel klauwen met energie. En als ik niet oppas, sta ik aan het eind van zo’n dag behoorlijk in het rood.

Hoewel ik na onze gezamenlijke trip weer een heel jaar heb om bij te komen voor de volgende dag Efteling, is dat bij de feestdagen iets lastiger. December puilt uit van de get togethers en dan bestaat er ook nog iets als een eerste én tweede kerstdag, kerstavond nog niet meegerekend. Hoe zorg je dat je tijdens die heisa overeind blijft staan? Als ik de volgende dingen toepas, is een ‘dat viel best mee’ aan het eind van de rit verzekerd.

Zo overleef je de feestdagen

Als je net zo snel overprikkeld bent als ik door geluid: de speciale oordopjes van Loop. Deze oordopjes (ik heb de Experience) zorgen ervoor dat geluid minder hard binnenkomt, maar dat je nog wel iedereen kunt verstaan. In het pretpark deed ik ze in de wachtrijen in en ook als ik voelde dat mijn sociale batterij leegraakte. Zodra ik ze in had, voelde ik mezelf weer tot rust komen. Geef bij familie en vrienden aan als het je even teveel wordt. ‘Bente out’, roep ik regelmatig als ik even klaar ben met kletsen. Mijn familie weet dan dat ik rust nodig heb en laat me voor me uit staren tot ik de energie vind om weer mee te doen. Neem momenten voor jezelf. In de Efteling deed ik dat door een achtbaan over te slaan als we er voor de tweede keer in gingen. Mijn zus en moeder hadden de grootste lol, ik had een kwartier om bij te komen. Tijdens familiebijeenkomsten kun je die momenten pakken door naar het toilet te gaan, de kat te knuffelen of de hond uit te laten. Je hoeft niet tot het gaatje te gaan. Voel je niet verplicht om als laatste weg te gaan en vertrek waar dat kan gewoon een uurtje (of twee) eerder. Als je het fijn vindt, leg je gewoon uit waarom je vroeger weggaat. Nee, het ligt niet aan het feest. Je bent gewoon moe. Nog een fijne tip die ik las in een boek van Susan Smit: voel je je sociale batterij leeglopen tijdens een gesprek, stel dan eens een diepere vraag. Small talk kost introverte mensen vaak energie, terwijl praten over betekenisvolle onderwerpen die ons fascineren, juist energie geven. Gooi de dialoog om en vraag bijvoorbeeld: ‘Wat is het mooiste dat je dit jaar hebt meegemaakt?’

