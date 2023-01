Deze factor blijkt het belangrijkst voor een gelukkig leven

Wat maakt gelukkig? Onderzoekers van Harvard onderzochten het op grote schaal en vonden het verrassende antwoord.

Dat onderzoek begon in 1938 met 724 deelnemers en duurde maar liefst 85 jaar. Iedere vijf jaar verzamelden de onderzoekers allerlei informatie van de deelnemers en uit al die data kan geconcludeerd worden: de grootste factor voor een gelukkig leven is niet rijkdom, IQ of sociale status, maar het hebben van goede relaties. Dan hebben we het niet alleen over een connectie met bijvoorbeeld je partner, maar ook over vriendschappen.

Dr. Bob Waldinger, auteur en professor psychiatrie aan Harvard, adviseert dan ook in een artikel voor New York Times: maak tijd voor de mensen om je heen en investeer in je relaties. Het onderhouden van een goede band gaat namelijk niet automatisch. Volgens Waldinger is het een spier die je moet blijven trainen met ‘sociale fitness’.

Waarom sociale fitness belangrijk is

Uit allerlei andere onderzoeken blijkt dat als je een fijn sociaal leven hebt, je langer leeft en meer beschermd bent tegen stress, depressie en geheugenverlies. Eenzaamheid heeft juist een tegenovergesteld effect. Duidelijk dus, dat sociale fitness belangrijk is voor een gelukkig leven. Betekent dit dan dat je opeens dertig nieuwe vrienden moet maken?

Nee, zeker niet. Zo’n connectie zit hem niet in het aantal vrienden dat je hebt, stelt Dr. Waldinger. Kwaliteit boven kwantiteit: heb je een paar goede vrienden of lieve familieleden bij wie je alles kwijt kunt, dan zit je al goed. Voor de introverten onder ons geeft de professor ook een tip: onderhoud je vriendschappen op een rustige manier die bij jou past. Maak een wandeling met een vriendin, meld je aan voor een kleine boekenclub, volg een cursus. Zijn laatste tip: het is nooit te laat om nieuwe connecties te maken.

Tekst Bente van de Wouw Bron New York Times Fotografie Nguyen Thu Haoi/Unsplash.com