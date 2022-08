Deze wetenschapper doet onderzoek naar een ‘buienradar’ voor depressies

Een app die niet waarschuwt voor regen, maar voor depressies. Kan het echt? Wetenschapper Eiko Fried doet er een grootschalig onderzoek naar. Als het aan hem ligt, komt rolt de app internationaal uit.

Onderzoeksproject ‘Warn-D’ is in volle gang, lezen we in een artikel van De Volkskrant. Fried is zijn onderzoek gestart met als doel om depressies te voorspellen bij jongvolwassenen. Als alles meezit, hoopt hij over drie jaar een gratis app te lanceren die je waarschuwt als je mentale gezondheid achteruit gaat.

Drie maanden lang volgt hij studenten via een smartwatch. Hoeveel uren slapen ze? Hoeveel bewegen ze en hoe hoog is de hartslag? Tegelijkertijd vullen die studenten iedere dag vier keer een korte vragenlijst in. Wat zijn ze aan het doen en hoe voelen ze zich? Als de drie maanden voorbij zijn, wordt de smartwatch niet meer gebruikt en hoeven de studenten nog maar eens in de paar maanden een vragenlijst in te vullen.

Een depressie voorkomen

Al die gegevens heeft Fried nodig om uit te zoeken of een depressie, net als het weer, te voorspellen is. Blijkt dat zo te zijn, dan krijgen studenten (of andere mensen die de app willen gebruiken) een paar weken van tevoren een melding dat hun mentale gezondheid achteruit lijkt te gaan. Het zou dan mooi zijn als deze mensen handvatten krijgen om een depressie te voorkomen. Door in therapie te gaan bijvoorbeeld, of een cursus te volgen die ze helpt om te gaan met negatieve gedachten.

De wetenschapper zit nog midden in het onderzoek, maar is ambitieus in zijn plannen. Fried in het artikel: ‘De volgende stap is de app internationaal uitrollen. En daarna: een vergelijkbaar systeem ontwikkelen voor militairen die risico lopen op ptss. Of voor leraren, om een burn-out te voorspellen.’

