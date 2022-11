Disney-kijkers blij met plussize ballerina in korte film

Disney heeft in de korte film Reflect eindelijk een plussize heldin: de balletdanser Bianca. Kijkers zijn er blij mee.

In Reflect worstelt de jonge balletdanser met haar lichaamsbeeld. In een interview aan de start van de korte film zegt director Hillary Brandfield dat ze body positivity een belangrijk thema vindt, dat goed tot zijn recht komt vanuit het perspectief van een danser. Brandfield: ‘Bij ballet moet je je bewustzijn van je lichaamshouding en vaak in de spiegel kijken hoort daarbij. Dat kan lastig zijn voor iemand die moeite heeft met haar lichaamsbeeld, en dus was het het perfecte milieu om het thema te behandelen.’

Gelukkig komt Bianca over haar negatieve gevoelens over haar lichaam heen in de film, maar body positivity en zelfacceptatie is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Brandfield. ‘Ik hoop dat als mensen naar de video kijken, ze op een positievere manier naar zichzelf kunnen kijken. Soms moet je naar een donkere plek om op een fijne plek te komen, en dat maakt die fijne plek alleen nog maar mooier.’ Zeg dat.

‘Bianca is mijn nieuwe Ariel’

Ook kijkers omarmen de korte film. Zo zegt een Twitter-gebruiker: “De zestienjarige ik had dit nodig voordat ik met ballet stopte omdat ik niet meer het dikke meisje van de klas wilde zijn. Ik ben blij dat kleine kids naar Reflect kunnen kijken.’ Een TikTok-gebruiker zegt: ‘Bianca is mijn nieuwe Ariel!’

Wij zijn helemaal voor deze film en hopen dat-ie een breed publiek bereikt.

Tekst Bente van de Wouw Bron CNN Fotografie Disney