Dit is het effect van een random act of kindness (op ontvanger én gever)

Een compliment geven aan een vreemde, een glimlach of lieve boodschap, het zijn allemaal random acts of kindness: RACT’s. Hoe klein of simpel ook, we vinden ze lastig om te geven. En onderschatten de waarde ervan, volgens dit artikel van The New York Times.

Het geven van een aardigheidje of compliment heeft een sterke positieve invloed op de ontvanger, blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of experimental psychology. Toch onderschatten we de waarde van zo’n lieve boodschap. We voelen ons er ongemakkelijk bij, zijn bang dat het niet op prijs wordt gesteld of willen de ontvanger niet het gevoel geven iets terug te moeten doen. En daarom doen we niet zo makkelijk een RACT.

Alsjeblieft, een cupcake

Bij het onderzoek kreeg een bepaalde groep mensen een cupcake, alleen als bedankje voor de deelname. Een andere groep kreeg een cupcake om weg te geven aan een vreemde. Uit het experiment bleek: het positieve effect op deze vreemden was veel sterker dan de gevers van te voren hadden ingeschat.

Niet alleen waren de ontvangers beter gestemd maar ook verlaagde het kleinigheidje hun stressniveau. Daarnaast scoorden de mensen die hun gebakje aan een ander gaven, hoger op de geluksschaal dan degenen die hun cupcake zelf mochten opeten. ‘Het gebaar geeft dus niet alleen de ontvangers maar ook de gevers een geluksboost,’ vertelt Amit Kumar, mede-auteur van het onderzoek en assistent-professor aan de University of Texas.

Te klein

Waarom we het positieve effect dan zo laag inschatten? ‘Het is iets menselijks, we hebben een negatief vooroordeel als het gaat om sociale contacten,’ vertelt Marisa Franco, psycholoog en auteur van How the science of attachment can help you make – and keep – friends. ‘Met dit onderzoek hoop ik mensen te inspireren om vaker RACT’s te uiten.’

‘Niet weten wat de positieve impact is, weerhoudt mensen ervan om in het dagelijks leven dit soort daden van vriendelijkheid te verrichten,’ vertelt Amit Kumar. ‘En we zijn geneigd om te denken dat wat we geven, te weinig of te klein is om blij van te worden. Maar ontvangers zijn al blij wanneer iemand iets aardigs tegen hen zegt of voor hen doet. Ze denken niet aan de omvang van een random act of kindness.’

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Kawin Harasai/Unsplash.com Bron The New York Times