Dit waarderen jullie het meest in vriendschap

We vroegen jullie via Instagram en Facebook: wat waardeer je het meest in vriendschap? Dit zijn jullie antwoorden.

We zagen vooral ‘jezelf kunnen zijn’, ‘elkaar kunnen vertrouwen’ en ‘aandachtig luisteren zonder oordeel’ vaak voorbijkomen. Deze antwoorden gaven jullie nog meer.

‘Oprechtheid.’

‘Jezelf kunnen zijn, eerlijk zijn en elkaar kunnen vertrouwen.’

‘Oprechte interesse in elkaar van beide kanten, vertrouwen, niet oordelen, luisteren, steunen, leuke dingen samen doen en ook samen stil kunnen zijn. Samen lachen, samen huilen en vooral jezelf kunnen zijn.’

‘Van twee kanten komend en er voor de ander zijn wanneer het nodig is.’

‘Onvoorwaardelijkheid en durven zeggen wanneer het eens niet past.’

‘Een luisterend oor en eerlijke mening.’

‘Samen kunnen lachen, huilen en ervaren, en dat alles in vertrouwen en met liefde en respect voor elkaar.’

‘Iemand die er altijd is voor jou zonder oordeel. In leuke en droevige momenten.’

‘Steun (door appjes, gesprekken, er samen op uit gaan) op momenten dat het minder gaat.’

‘En ook verrast worden met iets waar je heel blij mee bent, omdat de ander je zo goed kent en weet wat je wilt of nodig hebt.’

‘Diepgang.’

‘Aan een half woord of één blik genoeg hebben om elkaar te begrijpen. Het brengt een stukje onvoorwaardelijkheid met zich mee.’

‘Iemand die je zonder woorden begrijpt; die ziet, hoort en voelt wat er bij je leeft.’

‘Ook al is het even geleden, gewoon de draad oppakken en verder gaan.’

‘Echt 100% jezelf kunnen zijn bij elkaar; dat vind ik het allerbelangrijkste in vriendschap.’

‘Dat je altijd weer kunt oppakken waar je gebleven was, ook na een kink in de kabel. Aan een half woord genoeg hebben.’

‘Ruimte krijgen, jezelf mogen zijn en plezier kunnen maken tot je moet huilen van het lachen en met buikpijn over de grond rolt.’

