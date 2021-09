Door de ogen van een geliefde kijken: inzicht Maartje Wortel

Tijdens een interview met de Volkskrant deelde schrijver Maartje Wortel een interessant inzicht over liefde. Wij willen hem met jullie delen.

Maartje: ‘Ik doe graag dingen alleen, zoals naar een museum gaan, maar ik bedenk er dan bij dat er iemand is voor wie ik het doe. Daardoor kan ik op meerdere manieren naar bijvoorbeeld een film of schilderij kijken. Een ander kan voor zo’n perspectief zorgen, maar die ander kun je ook zelf creëren – dus zonder diens daadwerkelijke aanwezigheid. (…)

Het is ook een manier om met een andere bril te kijken naar dingen die je meemaakt of ziet. Als je een meer vindt in het midden van het bos, wordt het vanzelf romantisch als je door de ogen van een geliefde kijkt. Deze truc kan helpen om op een prettige manier alleen te kunnen zijn.’

