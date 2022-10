Door dit boek (en zinnetje) kun je perfectie loslaten

Boeken zitten soms vol met levenslessen. Welke lessen leerden redactieleden van bepaalde boeken? Ze vertellen het in deze rubriek. Deze keer: managing editor specials en projecten Caroline Buijs over Het gesprek van je leven en perfectie loslaten.

Vorig jaar rond deze tijd kreeg ik het boek Het gesprek van je leven cadeau. Een boek waarin vijftig prominenten vertellen over het gesprek dat hun leven voorgoed veranderde. Het is geschreven door Annemiek Leclaire, die ook veel verhalen voor Flow schrijft, en zit vol inzichten van anderen die je ook in je eigen leven kunt gebruiken.

Ik had me voorgenomen om heel zuinig met het boek te doen, één interview per leessessie, maar het liep precies zoals wanneer ik een reep chocola voor me heb liggen – in plaats van één stukje, eet ik in een keer de hele reep op – en zo las ik het dus ook achterelkaar uit. Het boek zit inmiddels vol vouwtjes en post-its bij passages, lessen en inzichten die ik graag wil onthouden.

Je bent al genoeg

Eén inzicht, van theoloog en predikant Claartje Kruijff, springt er speciaal uit omdat het zo waar is en omdat ik het zo vaak weer vergeet. Ze vertelt dit: ‘Je bent van jezelf al genoeg […] wie ik nu ben, is al goed genoeg. Van daaruit kan ik brengen wat ik op dat moment te brengen heb. Ik hoef me niet steeds te bewijzen. En dat raakt bij mij aan een dieper gevoel dat je er allang bij hoort in het leven, dat je alleen al omdat je er bent, ingebed bent in de wereld.’

En ze voegt eraan toe, wat ik ook herken: ‘Maar ik moet me dit vaak voorhouden, hoor. Ik moet het echt oefenen. Ik twijfel vaak. Moet het niet anders, beter? Moet het niet zoals anderen het doen?’

Regelmatig stilstaan bij het zinnetje ‘wie ik nu ben, is al goed genoeg’, geeft me meer rust bij de dingen die ik doe. Want er zijn geen ‘voorwaarden’ nodig om dat te ervaren. Vroeger wist ik dat helemaal niet, dan moest alles wat ik deed perfect zijn. Want ik dacht dat ik er pas toe deed als ik bijvoorbeeld een perfect verhaal had geschreven of een perfecte moeder was of een perfecte vriendin.

Ik wil nog steeds graag een heel goed verhaal schrijven of een goede vriendin zijn, maar het is geen voorwaarde meer om te mogen bestaan.

