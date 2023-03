Een boost voor je mood: doop je weekend om tot mini-vakantie

Een beetje klaar met weekenden die allemaal op elkaar lijken? Uit onderzoek blijkt dat je humeur verbetert als je die twee dagen vrij beschouwt als een mini-vakantie.

Soms kan de sleur er behoorlijk insluipen. Misschien doe je tijdens je weekend allerlei moetjes waar je eigenlijk geen zin in hebt, of blijf je in de doe-stand staan omdat je het moeilijk vindt om daar uit te komen. Gelukkig kun je dat patroon doorbreken. Uit een Amerikaans onderzoek van UCLA Anderson School of Management blijkt dat het zien van je weekend als kleine vakantie, wel degelijk effect heeft.

Voor dit onderzoek, waar 441 werknemers aan meededen, kreeg de helft de instructie om hun weekend te behandelen als ieder ander weekend. De andere helft moest het weekend als een vakantie zien. Het resultaat? De ‘vakantiegangers’ binnen de groep waren op maandag gelukkiger, minder negatief en haalden meer plezier uit hun paar dagen vrij.

Een shift in je mindset is al genoeg

Nu denk je misschien: ja, logisch. Als je in het weekend meer geld uitgeeft om leuke dingen te doen, wordt je weekend vanzelf leuker. Maar de onderzoekers ontdekten dat het niet geld was dat de vakantiegangers blij maakte, noch leuke dingen ondernemen.

Het was de mindset van die laatste groep die zorgde voor een emotionele boost. Alleen al de gedachte dat het weekend een vakantie was, zorgde ervoor dat de groep makkelijker van de doe-modus naar de zijn-modus ging. “Je paar dagen vrij ook echt als vrij beschouwen, zorgt voor een shift in je mindset,” zegt Cassie Holmes, hoogleraar aan UCLA. “We checken al onze activiteiten niet meer af als items op een to do-lijst, maar krijgen juist het gevoel dat we even niets hoeven.”