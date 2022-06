Een leeg hoofd in een druk leven #1: tips van creative director Irene

In onze drukke levens van nu lijkt het soms onmogelijk: rust vinden. Hoe zorg je dat je een leeg hoofd krijgt en houdt? Redactieleden vertellen hoe zij dat aanpakken. Deze keer: creative director Irene.

Een leeg hoofd, dat heb ik eigenlijk nooit. Het zit altijd vol plannen, het bruist en het bubbelt en dat wil ik graag zo houden. Dus leegte ambieer ik eigenlijk niet echt. Wél wil ik graag af en toe mijn hoofd tot rust brengen. Omdat het soms in een soort overdrive kan staan. Dan blijven er maar dingen oppoppen die ik nog moet doen, kleine kwesties duiken op en nemen grote vormen aan, en dan lijkt het letterlijk of mijn computer even gereset moet worden. Omdat-ie vastloopt.

Het voelt dan een beetje alsof er een bol wol in mijn hoofd zit die helemaal in de knoop is en ontward moet worden. Vroeger dacht ik dan dat Netflixen en lezen de oplossing was, maar dat is dus niet zo. Als ik me zo voel weet ik inmiddels: rust, schrijven en natuur, dat is wat ik nodig heb.

Zo krijg ik een leger hoofd

Slapen

Slapen, ook al is het een hazenslaapje, helpt me echt. In slaapstand kan je hoofd dingen opruimen, blijkt uit allerlei hersenonderzoeken, en dat merk ik echt. Na een dutje of nacht slapen voelt het vaak beter daarboven, alsof gedachten in laatjes worden gestopt en de laatjes weer dicht kunnen. Schrijven

Ik houd al sinds mijn achtste dagboeken bij en vooral de laatste twintig jaar zijn ze heel erg gericht op ontwarren van gedachten. Als ik me verdrietig, chaotisch, angstig of wat dan ook voel, ga ik schrijven en zie ik wel wat er boven komt. En negen van de tien keer is daarna mijn hoofd meer oké. Zie ik verbanden, patronen, en kom ik tot rust. Niet dat mijn problemen dan zijn opgelost, maar ik kan ze weer even laten: het is wat het is. De natuur in

Ik ben een paar keer in mijn leven te lang over mijn grenzen gegaan en de eerste keer leidde dat tot een burn-out. Ik dacht: dat wil ik nooit meer. Nu weet ik dat zodra mijn lichaam signalen afgeeft dat het niet goed gaat, ik iets heel simpels kan doen: de natuur in. Urenlang wandel ik door de duinen of bossen in tijden van stress. Het voelt nutteloos en vaak heb ik geen zin om te gaan maar altijd weet ik: wandelen in de natuur lost iets op in mijn hoofd. En ik hoef het niet te begrijpen, ik moet het gewoon doen.

Vroeger overspoelde het me als ik voelde: het is allemaal te veel geweest. Inmiddels weet ik dat ik altijd een van deze drie ’tools’ uit mijn ‘reparatierugzak’ kan pakken. Dat ze altijd werken. En dat het altijd weer goed komt.

Wat een geruststellende gedachte, en wat jammer dat ik dat pas ergens tussen mijn veertigste en vijftigste ontdekte. Ik ben dan ook groot voorstander voor een lespakket mental health op scholen. En kom graag lesgeven natuurlijk.

Meer lezen

Tekst Irene Smit Fotografie Autri Taheri/Unsplash.com