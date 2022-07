Een leeg hoofd in een druk leven #3: tips van managing editor specials Caroline

In onze drukke levens van nu lijkt het soms onmogelijk: rust vinden. Hoe zorg je dat je een leeg hoofd krijgt en houdt? Redactieleden vertellen hoe zij dat aanpakken. Deze keer: managing editor specials Caroline Buijs.

In mijn hoofd is het nooit stil: ik stel me een volle sporttribune voor, waar een rij sportjournalisten alles wat ik doe en denk becommentarieert. Vaak zijn het vinnige zinnetjes, maar inmiddels zitten er ook wel wat aardige opmerkingen bij. En hoe drukker ik het heb, hoe meer commentaar er aanzwelt. Deze tips helpen me om die tribune zo nu en dan (een beetje) tot zwijgen te brengen.

Zo krijg ik een leger hoofd

Begin de dag met een wandelingetje

Wanneer ik een volle dag voor de boeg heb, was mijn eerste impuls altijd om zo vroeg mogelijk te beginnen. Steeds vaker negeer ik die impuls en ga ik een rondje wandelen door mijn eigen buurt – een minuut of twintig. Ik kijk naar de bloemen in de geveltuintjes, ik sta even stil om naar een merel te luisteren, steek mijn neus in een jasmijnstruik. Zo’n rondje relativeert de drukte, brengt het commentaar in mijn hoofd tot rust (want de stem die zegt ‘dit is juist heilzaam’ geef ik de meeste ruimte) en zorgt voor een goed gemoed omdat het eigenlijk altijd zo mooi is buiten – of het nu regent of de zon schijnt. Kook

Juist wanneer ik het druk heb, kan het heel fijn zijn om iets lekkers te koken uit een kookboek. Wanneer ik thuis werk, snijd ik tijdens de lunch al de groenten, maak een dressing of wat het recept ook aan voorbereidingen nodig heeft. Koken leidt af van al het gekrioel in mijn hoofd – als ik het recept niet geconcentreerd lees, gaat het mis – en ik maak er ’s avonds mijn huisgenoten blij mee. Visualiseer

Deze tip heb ik van Marc Van Ranst, de Vlaamse Jaap van Dissel en las ik in NRC. Ik ben er nog niet zo goed in als hij, maar soms helpt het wel als mijn hoofd te vol zit en ik voor alles tegelijk een oplossing probeer te zoeken: ‘Ik heb een heel eenvoudige manier om met problemen om te gaan. Ik visualiseer ze allemaal in doosjes, en er kan er maar één tegelijkertijd open zijn. Als dat doosje dicht is kan er een ander open. Dus ik heb altijd maar één probleem tegelijkertijd. De rest bestaat dan niet. Het is dan niet weg, maar het is niet waar ik mee bezig ben.’ Ga iets maken

Minstens een keer per week teken ik, en ik probeer altijd aan een haakproject te werken – vaak meerjarenplannen met dubieuze uitkomst, maar dat geeft niet. In een flow raken vind ik een van de fijnste remedies tegen een vol hoofd. Ouder worden helpt

Misschien niet meteen een tip die iedereen kan helpen, maar het lijkt wel alsof ik met elk jaar dat ik ouder word ook makkelijker mijn schouders ophaal en denk: ‘jammer dan’. Ik durf dingen wat vaker in de soep te laten lopen. En eigenlijk loopt iets nooit écht in de soep omdat voor bijna alles wel een oplossing te bedenken is. Schrijf het op

Misschien een voor de hand liggende tip (al heb ik er pas nog iemand blij mee gemaakt): zodra me te binnen schiet dat ik nog iets moet doen – een afspraak maken, iemand terugbellen, een boodschap doen – schrijf ik het op.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Autri Taheri/Unsplash.com