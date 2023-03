Een medicijn tegen de moeilijke dagen: humor

Wat vaker grappen en grollen verhelpt misschien je problemen niet, maar het maakt de zware dingen wel een tikkeltje lichter. Een ode aan humor en lichtzinnigheid.

Het leven is – helaas – niet altijd om te lachen. Toch kan het helpen om juist op de donkere dagen op zoek te gaan naar humor. Volgens Naomi Bagdonas, een docent aan de Stanford Graduate School of Business, is lichtzinnigheid een mindset. ‘Het is zoeken naar redenen om verheugd in plaats van teleurgesteld te zijn,’ omschrijft ze in een artikel voor The New York Times.

Daar heeft ze wel een punt. Lachen na een fikse huilbui lucht op. Aan het eind van een goede komedieshow voel je je vaak een stuk lichter en een beetje zelfspot hier en daar zorgt ervoor dat je kunt lachen om je eigen fouten.

Dat humor en lichtzinnigheid een positief effect op je welzijn hebben, is dan ook niet verrassend. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat lachen een positieve invloed heeft op je hartslag, bloeddruk en spierspanning. Ook wat kleinere studies komen met goede resultaten: humor, lachen en vermaak zorgen voor een verhoogd optimisme, meer levensvreugde en een verlaging in depressie, stress en angst.