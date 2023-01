Door een praatje te maken met een vreemde voel je je beter: zo zit dat

We hebben er vaak geen tijd voor of geen zin in. Toch is het een goed idee om vandaag eens een praatje met een vreemde te maken. Het is namelijk hartstikke goed voor je humeur.

Een goedemorgen naar de buurvrouw, een glimlach naar de postbode en een aai voor de hond die je elke avond tegenkomt tijdens je wandeling. Elke dag zijn we vluchtig in contact met mensen, maar écht verbinding maken doen we niet snel meer. Want er is geen tijd of geen zin of geen durf, en dus blijft het bij die aardige knik van het hoofd.

Toch loont het om een hallo uit te breiden naar een praatje, al is het maar voor een paar minuten. Small talk schijnt namelijk hartstikke goed voor je te zijn, blijkt uit een artikel voor The New York Times.

Mensen vinden je leuker dan je denkt

Volgens Dr. Waldinger, een professor psychiatrie aan Harvard, heeft zo’n kort maar fijn praatje een direct effect op je geluksniveau. Uit een onderzoek dat in 1970 begon, blijkt zelfs dat die vluchtige gesprekken bijdragen aan je algehele welzijn.

Vind je de eerste stap naar een gesprek met een vreemde spannend? Onthoud dan dat mensen je leuker vinden dan je van tevoren denkt. Onderzoekers ontdekten dat mensen die een praatje maakten met iemand, achteraf leuker gevonden werden dan ze zelf dachten. Ze noemen het mooi gezegd de ‘liking gap’. Het idee dat mensen je aardig vinden, maakt zo’n gesprek al een stuk minder eng.

Een goed idee dus, om vandaag of morgen uit je comfortzone te stappen en een gesprek aan het knopen met die postbode of de eigenaar van die lieve hond. Grote kans dat jij en je gesprekspartner er beide een goed gevoel aan overhouden. En wie weet leer je er ook weer iets nieuws door.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Illustratie Rachel Victoria Hillis