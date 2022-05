Hoe leef je een eenvoudig leven: een beginnersgids

Wat vaker een lege agenda en wat langzamer door je dag gaan, het lijkt ons zo lekker. Hoe leef je een eenvoudig leven?

Wat is eenvoudig leven eigenlijk?

Om wat rustiger, langzamer en simpeler te leven moeten we eerst kijken naar wat dat precies is: een eenvoudig leven. Het komt erop neer dat een versimpeld leven ontstaat als je voor jezelf prioriteiten gaat stellen. Waar word je blij van? Wat vind je belangrijk in het leven? Alle randzaken daaromheen doen er minder toe.

Misschien ontdek je bijvoorbeeld dat je helemaal niet blij wordt van al die afspraken in je agenda. Waar je wél meer aandacht aan wilt besteden, is het lezen van boeken. Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om je agenda voortaan wat leger te houden en iedere week een paar uur vrij te maken voor het lezen van een boek.

Zo ontdekte journalist Annemiek Leclaire dat ze behoefte had aan leven in een lagere versnelling. Ze schreef zich in voor een online cursus ‘versimpel je leven’ en ontdekte dat alleen al langer de tijd nemen voor naar bed gaan en weer opstaan, haar wat meer ademruimte gaf.

De opkomst van langzaam leven

Journalist Hedwig Wiebes, zelf groot fan van slow, dook voor een artikel in de internationale slowbeweging. Zelf ontdekte ze al dat de mensen om haar heen steeds meer moeite doen om bewust gas terug te nemen.

Maar die slowbeweging begon eigenlijk al in 1986, bij een grote gele M. in Rome. McDonalds opende hier de allereerste Italiaanse vestiging, en van alle kanten kwam protest. Het ging niet om zo snel mogelijk eten (bereiden), maar om de tijd nemen, met verse ingrediënten. Het langzaam-leven-balletje bleef rollen, tot er een grote slowbeweging ontstond, die ook vandaag de dag nog steeds groter en groter wordt.

Nu we (noodgedwongen) een beetje hebben kunnen proeven van een versimpeld leven, moeten we ons af gaan vragen: willen we nog wel terug naar dat oude leven voor de pandemie, vol prikkels en sociale afspraken?

Wat zijn de voordelen ervan?

Dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar over het algemeen ervaar je meer kalmte als je het ’teveel’ van je leven afschraapt en start met leven in een lagere versnelling. Zo zegt schrijver en filosoof Joke Hermsen dat ze zich gelukkig prijst met een jeugd in een saaie buurt zonder digitaal vertier.

Hermsen: “Talloze middagen heb ik hangend op mijn bed naar buiten zitten staren, naar een verregend nieuwbouwpleintje,” vertelt ze in een interview. “Achteraf denk ik dat er toen veel gebeurd is, qua verwerken van ervaringen en qua verkenning van een eigen binnenwereld.”

En volgens journalist Koen Haegens bespaart een simpel leven ook nog eens geld. Minder uitgaven betekent meer geld overhouden, en misschien kun je er zelfs wel voor kiezen om wat minder te gaan werken als je minder afhankelijk wordt van je inkomen.

7 tips voor een eenvoudig leven

Eenvoudig leven: stel prioriteiten

Vaak hebben we aan het eind van de dag veel gedaan, maar de dingen die we écht belangrijk vinden zijn niet aan bod gekomen. Dit kun je veranderen door een top 5 te maken van prioriteiten, en deze voorrang te geven. Voorbeelden van prioriteiten kunnen zijn: lezen, wandelen, tijd met familie of vrienden doorbrengen, schrijven etc.

Durf nee te zeggen

Vaak genoeg zeggen we ja voordat we er überhaupt echt over nagedacht hebben. Omdat anderen dit misschien van je verwachten, omdat je er mensen vaak blij mee maakt en omdat nee zeggen spannend kan zijn. Gebruik je dit woord wat vaker, zul je zien dat je meer grip krijgt op je eigen tijd en agenda.

Eenvoudig leven door te ontspullen

Een leeg huis zorgt voor een leeg hoofd. Door de spullen weg te doen die je eigenlijk niet meer gebruikt of niet meer op waarde schat, creëer je een rustigere omgeving met de spullen waar je wél blij van wordt. Hetzelfde principe kun je toepassen op je kledingkast, bijvoorbeeld. Nog meer tips nodig? We schreven meerdere blogs over ontspullen en we maakten er een gratis 6-weekse cursus over.

Een taak tegelijk

Door je te richten op één taak in plaats van te multitasken, hoe goed je er ook in bent, heb je een betere focus en voel je je aan het eind van de dag waarschijnlijk wat rustiger.

Ga vaker niksen

Er is niets mis met niksen, soms heb je het zelfs nodig om weer even op te laden. Probeer zonder schuldgevoel wat vaker helemaal niets te doen. Maak een wandeling, ga een uurtje bankhangen of drink een kop thee zonder je telefoon in de hand.

Stel tijdslots in voor social media

Het liefst blijven we de hele dag op de hoogte van al het nieuws, en beantwoorden we ook appjes van vrienden of familie meteen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over onze dagelijkse ronde op Instagram. Door op vaste tijden te kijken, krijg je nog steeds alles mee, maar heb je niet het gehaaste gevoel van constant checken.

Neem een rustdag

Nee, rust nemen is niet iets om je schuldig over te voelen en nee, je wereld stort ook niet in van een dag(deel) niets doen. Probeer aan het eind van de week je telefoon en laptop aan de kant te leggen en vooral te doen wat je leuk vindt. Zo kun je weer opladen voor een nieuwe week.

Boekentip: Zen & de kunst van eenvoudig leven

Je leven versimpelen en de dingen in je hoofd niet zo ingewikkeld maken: waarom klinkt dat makkelijker dan het is? Volgens de Japanse zenmonnik Shunmyo Masuno komt het omdat we vaak op zoek gaan naar bijzondere ervaringen búiten ons dagelijks leven. In Zen & de kunst van eenvoudig leven geeft hij honderd tips voor nieuwe gewoontes: klein en dus haalbaar. Bijvoorbeeld, loop thuis vaker op blote voeten, en verdeel de dingen niet in goed en slecht.

Nog meer tips voor langzaam leven

Wil je het ook eens proberen om eenvoudiger te leven maar weet je niet waar je moet beginnen? We geven 13 haalbare tips om het wat rustiger aan te doen. Voor de luisteraars onder ons is er ook een podcast over eenvoudig leven: Langzaam zullen we leven. Monnik Benoît Standaert nam het simpele leven wel heel serieus en leefde 8 jaar als kluizenaar, waar hij een boek over schreef. Over boeken geschreven: dit boek over slow living is een mooi begin om je te verdiepen in de levensstijl.

