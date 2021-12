Financiële selfcare: meer rust en balans creëren

Waar denk jij aan bij het woord ‘selfcare’? De kans is groot dat je aan een wandeling in het bos, je yogamat of een kop thee en een goed boek denkt. Maar heb je weleens nagedacht over financiële selfcare?

Financiële doelen stellen, je administratie op orde hebben en niet wakker hoeven liggen over geld; daar kan geen kop thee tegenop. Financiële zelfzorg betekent voor ons: rust en balans vinden.

Met de online cursus ‘In balans met vermogen’ van ABN AMRO, kun je die rust vinden door het volgen van vijf modules. De modules behandelen de volgende onderwerpen:

Module 1: Doelen stellen.

Module 2: Financieel inzicht.

Module 3: Vormen van vermogensopbouw.

Module 4: Beginnen met beleggen.

Module 5: Duurzaam beleggen.

Je volgt de modules wanneer het jou uitkomt, en na het behandelen van de theorie krijg je een opdracht om aan de slag te gaan met jouw doel.

Financiële balans voor iedereen

Het zou kunnen dat je bij de bovenstaande onderwerpen nog even een wenkbrauw optrekt en denkt: dit zijn toch zaken voor van die ‘strak in pak’-types? Maar financiële zelfzorg is voor iedereen belangrijk. Voor mannen en vrouwen en voor oud en jong. Dus ook voor jou.

Geld is een onderwerp waar niet iedereen over heeft leren praten. Voor sommigen rust er zelfs nog een taboe op. Dat is jammer, want er niks beschamends aan goed voor jezelf willen zorgen in financieel opzicht. Dingen goed regelen voor jezelf, voor nu en voor later, is juist alleen maar heel verstandig en een prettig idee. Financiële balans begint bij kennis; hoe kun je je geld voor jou laten werken? Als je die kennis eenmaal hebt, kun je een heleboel bereiken. Dat zou dus niet alleen rust en balans opleveren, maar ook zelfvertrouwen en trots.

Welke financiële doelen kun je zoal stellen?

De cursus begint meteen met het belangrijkste onderwerp, want zonder doel weet je niet waar je naartoe werkt. Het hebben van een financieel plan zorgt er ook voor dat je gerichter aan de slag kunt gaan. Het visualiseren werkt ook motiverend; zie je jezelf al voor je, helemaal ontspannen omdat je je financiën goed voor elkaar hebt? Hoe zou je leven er dan uitzien?

Misschien vraag je je af aan wat voor financiële doelen je dan zou kunnen denken. Dat is uiteraard persoonlijk en voor iedereen anders. Een voorbeeld zou kunnen zijn om eerder te kunnen stoppen met werken of om je kind later aan een woning te helpen. Of misschien loop je wel rond met plannen rondom het starten van een eigen bedrijf of wil je al heel lang graag eens een wereldreis maken. Zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende financiële doelen.

Aan de slag

Komen er al wat ideeën of wensen bij je op als je dit zo leest? Heb je al vaker gedacht dat je je geld eens onder de loep wilde nemen maar is het er nog niet van gekomen? De online cursus In balans met vermogen kan weleens het duwtje in de rug zijn dat je nu nodig hebt. Bekijk de speciale cursuspagina ABN AMRO voor alle informatie.

Behoefte aan meer rust en balans in je leven? Hier vind je vier oefeningen uit de ACT-methode.

Deze blogpost is geschreven in samenwerking met onze partner ABN AMRO

