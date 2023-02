Freudenfreude: niet jaloezie zijn, maar vreugde voelen voor het succes van een ander

Blij zijn voor een ander met diens behaalde succes: we noemen het freudenfreude. Dit is het en zo pas je het wat meer toe in je leven.

Een vriendin die promotie maakt, je buurvrouw die een mooie prijs gewonnen heeft of het goede nieuws van een familielid. Soms is onze eerste reactie: hè, waarom ik niet? Helemaal niet gek dat je eerste emotie dan jaloezie is. Toch kun je het omzetten naar iets waar jullie beiden plezier uit halen: freudenfreude. Het betekent niets meer dan blij zijn voor andermans succes. En hoewel dat gevoel misschien niet komt aanwaaien, kun je het – gelukkig maar – wel creëren.

Freudenfreude heeft namelijk behoorlijk wat voordelen, lezen we in een artikel van The New York Times. Zo zegt Erika Weisz, een onderzoeker empathie verbonden aan Harvard University, dat dat blije gevoel erg lijkt op positieve empathie: de vaardigheid om mee te genieten van iemands positieve emoties. Uit een klein onderzoek (2021) blijkt dat dit niet alleen resulteert in meer veerkracht, maar ook in een verhoging van je tevredenheid. Goed nieuws, dus.

Waarom is het dan zo moeilijk om toe te passen? Volgens Dr. Chambliss, een professor psychologie aan Ursinus College, kan freudenfreude moeilijk zijn als je opgroeit in een familie waar winnen gelijkstaat aan je zelfwaarde. De overwinning van iemand anders kan dan voelen als een tekortkoming van jou. Ook je mentale gezondheid en algemene welzijn kunnen invloed hebben op de vaardigheid. Maar, zoals we al zeiden, gelukkig kun je freudenfreude trainen.

Zo oefen je in freudenfreude

Toon oprechte interesse in het goede nieuws van iemand anders. Stel diegene vragen over de ervaring, ook als je hart er niet helemaal in zit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je je geluksniveau kunt verhogen als je jezelf bewust onderdeel uitmaakt van een positieve ervaring, ook al is dat niet direct joúw ervaring. Volgens psycholoog Marisa Franco helpt het om individueel succes te zien als succes voor de hele groep. Psycholoog Emily Anhalt beaamt dat in The New York Times: ‘Niemand bereikt in zijn eentje de top. Als we anderen omhoog helpen, liften wij vaak automatisch mee.’ Wees anderen dankbaar voor je eigen succes. Wie heeft je geholpen om te komen waar je bent? Bedank diegene daarvoor.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Illustratie Yelena Bryksenkova

Gepubliceerd op 22 februari 2023