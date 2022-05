Geconcentreerd werken: het begint bij je mailbox (+ tips)

Met al die notificaties en mailtjes die oppoppen, wordt het steeds lastiger: hoe werk je nog geconcentreerd? Psycholoog en schrijver Thijs Launspach vertelde in de Volkskrant hoe je anders kunt omgaan met je mailbox.

Het geeft zo’n goed gevoel: er even snel een mailtje uitsturen of beantwoorden en daarmee weer een taak afronden. Maar het constant bezig zijn met zo’n mailbox zorgt er ook voor dat je niet toekomt aan de taken die er écht te doen. Hoe krijg je weer wat meer controle over je werkdag? Psycholoog Thijs Launspach, onder andere bekend van zijn boek Fokking druk – Het ultieme anti-stressboek, gaf tips in de Volkskrant. En het begint allemaal bij je mail minder checken. Ja, echt.

Anders omgaan met je mailbox: zo kan het ook

Stel tijdsblokken in voor het lezen (en beantwoorden) van je mails

Je hoeft echt niet de hele dag die mailbox te checken. Volgens Launspach helpt het om je notificaties uit te zetten en vaste tijden in te plannen voor het beantwoorden van je mails. Doe het bijvoorbeeld drie keer per dag een half uur en gebruik de rest van je tijd om aan je eigen taken te werken. Maak een takenlijst

Zodat je mailbox niet als vanzelf een to do-lijst wordt. Launspach: ‘Begin de werkdag met bepalen wat jíj de komende uren wilt doen. Kijk in je agenda wat voor afspraken je hebt. Open pas daarna je mail om te kijken of er nog belangrijke taken aan je to do-lijst moeten worden toegevoegd.’ Stel een automatisch antwoord in

Blijkbaar is dat automatische antwoord er niet alleen voor als je ziek bent of met vakantie gaat. Je kunt het volgens de psycholoog ook aanzetten tijdens een doodnormale werkdag. Zet er bijvoorbeeld in dat je de ochtend gebruikt voor je eigen taken, en dat je in de middag vanaf een bepaald tijdstip je mail leest. Het geeft jou rust en de ontvanger duidelijkheid. Win-win.

Tekst Bente van de Wouw Bron de Volkskrant Fotografie Simona Sergi/Unsplash.com