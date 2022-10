Zo zorgt stripmaker Aimée de Jongh ervoor dat ze geen verkeerde beslissingen maakt

Welke lessen leerde jij van het leven? In deze rubriek vragen we het steeds iemand anders. Deze keer: de vijf inzichten van stripmaker Aimée de Jongh. Ze bracht onder meer de graphic novels Dagen van zand en Taxi (Scratch Books) uit. Onlangs ontving ze voor haar werk de Stripschapprijs.

1. Samenwerken maakt je leven rijker

“Vroeger op school, en later ook op de kunstacademie, was ik erg op mezelf. Samenwerken vond ik maar gedoe, ik vogelde liever alles zelf uit. Inmiddels heb ik een paar boeken gemaakt waarbij iemand anders het scenario schreef en zo ontdekte ik dat samenwerken mijn leven en mijn werk juist rijker maakt. Omdat ik niet alleen míjn levenservaring in een boek stop, maar ook die van een ander. Het liefst werk ik met iemand die heel anders is dan ik – want wanneer je zelf je strips schrijft, komen vaak dezelfde onderwerpen terug.”

2. Geen mening hebben is oké

“Wanneer mijn mening wordt gevraagd over iets waar ik geen verstand van heb, zeg ik tegenwoordig: ‘Ik weet het niet, ik ben geen expert.’ Het leven wordt wat luchtiger wanneer je dat toegeeft, en het is zo al moeilijk genoeg. Wil je bijvoorbeeld opvallen op Twitter, dan moet je blijkbaar een stevige mening ­hebben. Goh, ik heb eigenlijk geen mening, denk ik vaak. En dat is ook oké.”

3. Slaap er nog een nachtje over

“Wanneer ik ’s avonds na een werkdag nog grote beslissingen neem over bijvoorbeeld een boekendeal, heb ik de volgende ochtend bijna altijd spijt. Daarom heb ik mezelf een nieuwe regel opgelegd: joh, Aimée, chill – slaap er nog een nachtje over. Behalve dat ik de volgende ochtend inderdaad vaak iets anders beslis, is ook de toon van mijn mails en appjes anders. Aardiger, milder. Want ’s avonds zit ik blijkbaar in de afsluitmodus en wil ik dat de dag voorbij is.”

4. Trek niet aan een dood paard

“Als dertiger heb ik nog veel vriendenclubjes van voorbije levens: van de middelbare school, mijn studie, mijn eerste baan. Ik hield altijd erg vast aan die clubjes, maar ik vraag me steeds vaker af: als we elkaar nu voor het eerst zouden ontmoeten, zouden we dan ook nog vrienden worden? Wanneer ik voor mijn werk naar het buitenland ga, ontmoet ik zo veel leuke nieuwe creatieve mensen van wie ik energie van krijg. Daarom probeer ik te accepteren dat sommige vriendschappen voorbijgaan – je hoeft niet aan een dood paard te trekken.”

5. Stel een doel

“Wanneer ik van een afstand naar mezelf kijk, doe ik wat ik graag wil doen: mijn eigen boeken maken. Maar wanneer ik wat beter inzoom, zie ik dat ik mijn werk nog te veel laat bepalen door de vraag van anderen. Stel nou dat ik mijn eigen opdrachtgever ben en mezelf een mail zou sturen, wat zou daar dan in staan? Dat vind ik zo moeilijk om te bedenken. Een vijfjarenplan kan me wellicht helpen: daarbij stel je alles in dienst om over vijf jaar een bepaald doel bereikt te hebben. Maar dan moet ik eerst bepalen wat dat doel dan zou moeten zijn.”

Tekst Caroline Buijs Fotografie Ameen Fahmy