De ‘dingen die wél goed zijn’ vergroten met positieve psychologie

Gelukkig zijn kun je leren stelt Martin Seligman, een van de grondleggers van positieve psychologie. In deze psychologiestroming ligt de aandacht op het bereiken van echt geluk en het vinden van een doel in het leven.

De reguliere psychologie heeft het voornamelijk over de pijn, zwaktes en tekortkomingen in iemands leven. Dit is behulpzaam om te leren waar gedragingen en trauma’s vandaan komen. Om ze hopelijk later te kunnen accepteren of eventueel aan te passen. Toch kan het zijn dat reguliere therapie iemand niet genoeg verder brengt. Dat iemand vast blijft zitten in oude gedragingen en trauma’s.

Naast de reguliere psychologie

Positieve psychologie is daarom een aanvulling op de traditionele psychologie en gaat vanaf de andere kant te werk; dat wat goed is te versterken. Deze stroming stelt dat iedereen met minder leuke kanten in het leven te maken heeft. Maar juist door in therapie aandacht te geven aan de kanten die wél goed zijn in het leven, kunnen deze goede dingen vergroot worden. En maakt dit je weerbaarder tegen moeilijkheden. Positieve psychologie helpt zowel mensen die vastlopen, als mensen die zich oké voelen om zich (nog) beter willen voelen.

Martin Seligman is een van de revolutionairs op het gebied van positieve psychologie. Hij schreef er meer dan twintig boeken en honderden artikelen over, en door zijn theorieën en tools zijn wereldwijd miljoenen mensen gelukkiger geworden. Zijn boek Gelukkig zijn kun je leren gaat over de beginselen van positieve psychologie. Naast uitleg en theorieën heeft het boek ook meerdere oefeningen die je helpen je brein te transformeren.

Positieve psychologie-oefening

We hebben allemaal een kritische stem; ook wel de innerlijke criticus genoemd. Hoewel deze stem altijd aanwezig zal zijn, is het van belang de negatieve gedachten die hij oproept geen overhand te laten nemen. Met deze oefening kun je ervoor zorgen dat je positieve stem gaat overheersen.

Elke avond voor het naar bed gaan. (Door deze oefening dagelijks te herhalen zal transformatie sneller plaatsvinden.)

Neem pen en papier. (Het opschrijven maakt de oefening nog krachtiger.)

Schrijf drie tot vijf dingen van die dag op waar je trots op bent. (Het kan iets kleins zijn van het glimlachen naar iemand op straat of iets groots als het afmaken van een belangrijke werkopdracht.)

Schrijf onder die drie tot vijf dingen wat dat nu werkelijk over je zegt. (Zo kan het glimlachen naar iemand op straat betekenen dat je sociaal bent en het beste voor hebt met anderen. En kan het afmaken van de opdracht staan voor dat je een doorzetter bent en kundig in je werk.)

Met de gedachten waarmee we gaan slapen, staan we de volgende dag ook weer op. Het is makkelijk om aan het einde van de dag alles op te sommen wat niet goed ging. Dit vindt de innerlijke criticus heerlijk, maar is niet bevorderlijk voor jouw stemming. Door de dag af te sluiten met positieve, trotse gedachten, kunnen we de dag erna weer met een gestrekte rug beginnen.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Chantal Kemp/Unsplash