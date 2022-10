Geruststellende woorden voor als je last hebt van een winterdepressie

Het begin van de herfst gaat voor sommigen gepaard met het einde van een zorgeloos gevoel. Hallo, winterdepressie. Maar het seizoen heeft ook een zonnige kant, als je er op een andere manier naar leert kijken.

Koud, nat, donker. We kunnen de herfst nogal eens associëren met negatieve eigenschappen. Liever hebben we langer daglicht, de zon op ons gezicht, warme avonden. Niet gek dat menig mens last krijgt van een zogenoemde winterdepressie of winterdip. Volgens een artikel van The New York Times heeft zelfs het veranderen van de klok in de herfst invloed op onze mentale gezondheid, terwijl het in de lente helemaal geen effect heeft.

Waar komt dat neerslachtige gevoel precies vandaan? Volgens datzelfde artikel kan het komen omdat we de herfst associëren met onze angst voor verandering. De melancholie die we kunnen voelen, is volgens psychologen een vorm van rouw: het verlies van de zomer.

Lichtjes in het donker

Gelukkig kun je ook op een andere manier naar de herfst kijken. Het is namelijk ook het seizoen van wandelen, onder warme dekens liggen, van chocolademelk bij een haardvuur en boeken lezen. De figuurlijke lichtjes in het donker. En volgens Dr. Kecmanovic, expert in veerkracht, is de herfst (en de angst die we erbij voelen) het ideale seizoen om om te leren gaan met onzekerheid en verandering.

Kecmanovic in TNYT: ‘Niet tegen onzekerheid kunnen is een onderdeel van mens zijn: iedereen is een beetje allergisch voor verandering. Maar je kunt er wel iets aan doen. Door onzekerheid te omarmen in plaats van er van weg te rennen, bijvoorbeeld.’

Doe eens gek

Hoe doe je dat dan, onzekerheid omarmen? ‘Laat je routines en planningen voor wat ze zijn en doe eens iets wat je normaal niet zou doen,’ zegt Kecmanovic in het artikel. Ga bijvoorbeeld kamperen op een doordeweekse avond, zwem in natuurwater, maak een fietstocht, wandel door een vreemde stad zonder kaart.

Je gaat die momenten misschien niet altijd leuk vinden, of misschien zelfs eng, maar volgens Kecmanovic zorgen juist die ervaringen ervoor dat je veerkracht opbouwt.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Jakob Owens/Unsplash.com