Ghosting: waarom het zoveel pijn kan doen en hoe je ermee omgaat

Plotseling geen gehoor meer krijgen van iemand, kan behoorlijk zeer doen. Waarom vinden we ghosting zo moeilijk en hoe ga je er mee om?

Met een horrorfilm heeft ghosting weinig te maken, toch is er niet voor niets voor dit woord gekozen. Ghosting houdt namelijk in dat iemand plotseling uit je leven verdwijnt, zonder waarschuwing vooraf. Iemand reageert niet meer op je berichtjes, neemt de telefoon niet meer op en laat niets meer van zich weten. Waarom diegene ineens al het contact stopt, is voor jou een raadsel. En dat is pijnlijk.

Idealiter denken we dan niet meer aan diegene en gaan we door met ons leven, maar toch blijft het knagen. Lag het aan jou? Heb je iets fout gedaan? Misschien iets over het hoofd gezien? Er zal vast iemand zijn die je het goedbedoelde advies geeft om ‘niet zoveel te denken aan wat anderen van je vinden’, maar volgens Dr. Michelle Drouin, een gedragspsycholoog, is het heel logisch dat ghosting niet in de koude kleren gaat zitten.

“Ghosting raakt mensen op een van hun kwetsbaarste plekken,” schrijf ze in een artikel voor Ted. Namelijk ons verlangen naar zekerheid. “We hebben een afgerond verhaal nodig. We willen graag weten hoe dingen eindigen en waarom. We willen weten hoe de wereld om ons heen in elkaar steekt.”

Ghosting zegt eigenlijk: je bent niet belangrijk voor mij

Als iemand ons plotseling negeert, worden we achtergelaten met allerlei vragen die we niet beantwoord kunnen krijgen. Dat kan volgens Drouin zorgen voor overdenken en angst. Daarnaast verlangen we niet alleen naar die zekerheid, maar ook naar menselijke verbinding. Worden we geghost, dan raakt dat ons zo hard omdat het eigenlijk zegt: je bent niet belangrijk voor mij. En dat gaat in tegen ons verlangen om geliefd en begrepen te worden.

Het is volgens Drouin dus niet zo gek dat je de neiging hebt om antwoorden te krijgen. Door die persoon te blijven appen, bijvoorbeeld. Of door zijn of haar social media af te struinen in de hoop iets van closure te vinden.

Vaak los je daar echter niets mee op, en het advies van Drouin is dan ook om los te laten, hoe moeilijk dit ook is. Drouin: “Als iemand echt met je wil praten, dan vinden ze een weg. Als ze geen moeite doen, ga dan verder. Meteen. Verspil geen tijd aan het doorspitten van het internet, op zoek naar antwoorden op de vraag of iemand om je geeft of niet. Het leven is kort, tijd is kostbaar.”

Een Ted-talk van Dr. Michelle Drouin over online liefde kun je hieronder bekijken.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Fredrik Ohlander/Unsplash.com Bron Ted