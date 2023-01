Goed voor de mood: schrijf eens een dankbaarheidsbrief naar een dierbare

Wanneer was de laatste keer dat je een dierbare vertelde hoe dankbaar je voor diegene bent? Volgens een expert is het niet alleen opbeurend voor de ander, maar ook voor jou.

Volgens Dr. Bob Waldinger, een professor psychiatrie, maakt bewust stilstaan bij de mensen van wie je houdt, je gelukkig. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het schrijven van een dankbaarheidsbrief naar iemand, meteen zorgt voor een boost in je welzijn. Niet alleen voor de ander, maar ook voor jou.

Leuk idee, dus. Maar hoe pak je het aan? In een artikel voor The New York Times tipt de professor om eerst stil te staan bij wat diegene voor jou gedaan heeft in je leven. ‘Waar zou je zijn zonder ze?’

Spannend, maar niet gek

Bedenk je waar je die ene persoon voor wilt bedanken als je hem of haar nooit meer zou zien. Schrijf dit zo gedetailleerd mogelijk op en overdenk het vooral niet. Hoe je je dankbaarheidsbrief verstuurt, maakt niet uit. Een handgeschreven brief maakt het extra speciaal, maar via e-mail of WhatsApp kan natuurlijk ook.

Voelt het een beetje gek om ineens zo’n persoonlijke brief naar iemand te sturen? Volgens professor Peggy Liu vinden veel mensen het stiekem best een beetje spannend. Niet nodig, stelt ze in hetzelfde artikel. ‘De ontvangers vinden het helemaal niet raar. Ze denken juist vaak: “Iemand heeft de moeite genomen om me dit te schrijven.”‘ Tijd om in die (online) pen te klimmen, dus.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Bron The New York Times