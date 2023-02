Helpt lichttherapie tegen de winterdepressie?

Zo’n kwart van de Nederlanders heeft er last van: de winterdip. Daglicht kan helpen, maar niet iedereen kan overdag veel buiten zijn. Voor alle binnenzitters is er lichttherapie in de vorm van een lamp. Werkt-ie ook echt?

Daglicht is belangrijker dan mensen denken, zegt lichtspecialist Jan Denneman in een artikel van AD. ‘Goed licht is net zo belangrijk als gezond eten en gezonde lucht. Je bent overdag fitter, je stemming is beter en je hebt een betere nachtrust.’ Volgens chronobioloog Marijke Gordijn helpt daglicht in de ochtend het beste, vlak na het opstaan.

Gordijn geeft aan dat ’s ochtends een half uur à drie kwartier in de buitenlucht al genoeg is om je biologische klok weer op gelijk te zetten. ‘Dat is nodig, want je biologische klok loopt niet helemaal synchroon met de natuurlijke tijd. Kom je één dag niet buiten, dan loopt je biologische klok gemiddeld tien tot vijftien minuten achter: 20.00 uur voelt dan als 19.45 uur. Wie een week binnenblijft, loopt anderhalf uur achter. Dat maakt je moe, minder alert en je stemming daalt. Een soort jetlag.’’

Maar wat doe je als je niet zoveel buiten kunt zijn? Volgens de twee experts kan een lichttherapielamp dan helpen. Zo’n lamp is vooral handig als je last hebt van de winterdip, als je weinig buitenkomt en voor late slapers. Het enige wat je hoeft te doen, is die speciale verlichting naast je laptop of de bank zetten in een hoek van 45 graden. Kijk regelmatig ook even op om in de lamp te kijken, het licht moet namelijk op je ogen vallen. In het AD werden 5 verschillende lichttherapielampen getest.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron AD Fotografie Colin Maynard/Unsplash.com

Gepubliceerd op 15 februari 2023