Hema komt met speciale prothese-beha

Go Hema! Onlangs brachten ze hun allereerste prothese-beha uit, bedoeld voor vrouwen die een (gedeeltelijke) borstamputatie ondergingen.

Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt er in haar leven mee te maken: borstkanker. Op de website van Hema lezen we onder andere hoe de winkelketen voor deze doelgroep een nieuwe beha ontwikkelde, speciaal voor vrouwen die een (gedeeltelijke) borstamputatie ondergingen.

Het gaat om een beugelloze beha met hoge cups en een katoenen voering. Prettig als je huid na de operatie gevoelig is. Hij is er in een zwarte en witte uitvoering en de bandjes zijn aan de voorkant te verstellen. Aan beide zijden vind je ook prothese-zakjes. Je betaalt er zo’n 25 euro voor.

Hema biedt zo niet alleen steun aan vrouwen met borstkanker, maar wil ook meer bewustzijn creëren rondom zelfonderzoek van onze borsten. Door middel van een QR-code die je vindt op een afneembaar labeltje aan de beha, kom je op de online borstonderzoekpagina van de winkelketen terecht.

Hier vind je hoe je zo’n zelfonderzoek kunt doen en op welke veranderingen van je borsten je moet letten. De pagina is aangemaakt in samenwerking met Pink Ribbon.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Jernej Graj/Unsplash.com