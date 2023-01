Het belang van vrienden op je werk (en zo maak je ze)

Beter een goede buur dan een verre vriend. Vervang ‘buur’ voor ‘collega’ en je hebt de gist te pakken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een maatje op de werkvloer je levensgeluk kan verhogen.

Dat onderzoek werd uitgevoerd door Gallup en uit die resultaten blijkt dat mensen die een beste vriend op het werk hebben, meer betrokken zijn. Ze zijn over het algemeen ook efficiënter, komen vaker met ideeën en het belangrijkst: ze maken meer plezier.

Volgens Dr. Waldinger, een professor psychiatrie aan Harvard, geeft zo’n werkvriendschap ook een gevoel van controle, waar dat op andere gebieden soms mist. Zo zegt hij in een artikel voor The New York Times: ‘Vriendschappen op de werkvloer kunnen je dagelijks leven aanzienlijk verbeteren, wat voor werk je ook doet.’

Zie je zo’n vriendschap wel zitten, maar weet je niet hoe je er een moet beginnen? Misschien helpen deze tips van verschillende experts uit datzelfde artikel.

Zo start je een werkvriendschap

Als je iemand nog niet kent, onthoud dan wat diegene vertelt in een meeting of tijdens de gezamenlijke lunch, en kom daar een tijdje later op terug. Vertelt je collega bijvoorbeeld dat ze die week naar een nieuwe restaurant gaat, vraag haar dan een paar dagen later hoe het daar was. Zo knoop je makkelijk een gesprek aan.

Je kunt ook vragen of diegene iets met je wilt doen dat maar een paar minuten kost. Een kleine wandeling tijdens de lunch, bijvoorbeeld. Of een kop koffie voordat de meeting begint. Een welgemeend compliment werkt ook goed, of je kunt je hulp aanbieden bij een kleine taak.

Werk je veel vanuit huis, dan kun je afspreken om na een videomeeting even te blijven hangen met een collega om wat te kletsen. Ook een goed idee: vraag eens naar een voorwerp of dier dat je op de achtergrond ziet. Daar valt vaak genoeg over te vertellen en het brengt het gesprek op gang.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Cowomen/Unsplash.com