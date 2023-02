Het effect van bewust ademhalen (en zo begin je)

Over ademhalen hoeven we niet na te denken, maar niet iedereen ademt op de ideale manier. Als je je er bewust van wordt, kan ademhalen een positief effect hebben.

Volgens James Nestor, auteur van het boek Het nieuwe ademen kan beter ademen onder andere je imuunsysteem versterken. Zijn zoektocht naar een betere ademtechniek begint als hij doorlopend verkouden is en te horen krijgt dat hij heel hard snurkt. Hij realiseert zich dat hij hoofdzakelijk door zijn mond ademt – wat hem ook als leek op ademhalingsgebied niet echt wenselijk lijkt – en gaat op onderzoek uit.

Snel ademen bij stress

Nestor ontdekt dat erg veel mensen, vooral als ze een drukbezet leven hebben met veel stress, vrij snel ademen – met alleen het bovenste deel van hun borst. En dat ze vaak ongemerkt een beetje hijgen. Dat heeft een ongunstig effect op de hartslag en bloeddruk. En als je dan ook nog door je mond ademt, krijgen de trilhaartjes in de neus niet eens de kans om stof, pollen en ziektekiemen uit de longen te houden. Niet zo gek dus dat Nestor vaak verkouden is.

Ook ontdekt hij dat ademen, zolang je niet aan het sporten of dansen bent, maar zo’n zes keer per minuut hoeft. Als je vijf tellen inademt en vijf tot zes tellen uit, de ideale snelheid, kom je niet eens aan zes keer per minuut. Daarbij is het de bedoeling om het middenrif al het werk te laten doen en de buik te laten opbollen in plaats van de bovenborst. Resultaat: een lagere hartslag, een ­kalmere bloeddruk, meer schone lucht in je longen en een rustiger gevoel.

Tekst Christine van der Hoff Fotografie Hannah Middleton/Unsplash.com