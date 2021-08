Het ochtendritueel van: Sarah

Flow vraagt lezers naar hun ochtendrituelen. Of die nou lang of kort, bijzonder of heel alledaags zijn; een ritueel is een ritueel. Hoe heeft dat wat je in de ochtend doet invloed op de rest van je dag? Welke gewoontes zijn zo prettig dat je ze elke dag wilt herhalen? Vandaag vragen we het Sarah. In haar ochtendritueel staan lezen en wandelen centraal.

Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?

“Mijn werkdagen beginnen altijd hetzelfde. Om zeven uur gaat de wekker, dan ga ik douchen en me aankleden, zet ik een muziekje op en dan maak ik ontbijt. Tijdens het ontbijt leg ik mijn telefoon weg en lees ik een stukje uit het boek waar ik op dat moment in bezig ben. Dat kan van alles zijn: ik lees bijvoorbeeld science-fiction, feministische literatuur en memoires. Op dit moment lees ik Confettiregen van Splinter Chabot. Na mijn ontbijt trek ik mijn wandelschoenen aan en wandel ik ongeveer twintig minuten tot een halfuur. Meestal is dat ongeveer dezelfde route: die waar ik de leukste buurtkatten tegenkom die willen knuffelen! Tijdens mijn wandeling beantwoord ik soms nog een voice memo van een vriend of luister ik een stukje podcast.”

Hoe is jouw ochtendritueel ontstaan?

“Toen ik midden in in een heel drukke stageperiode zat, een aantal jaar geleden, ben ik bewust begonnen met in de ochtend lezen. Vaak werd ik al gestrest wakker en stond ik meteen heel erg ‘aan.’ Het eerste waar ik aan dacht was mijn to do-lijst voor die dag. Ik merkte dat ik er ook niet goed tegen kon om mijn telefoon meteen erbij te pakken: ik kreeg een warrig hoofd van die overload aan informatie die dan op me afkwam. Daarom ben ik begonnen met lezen tijdens mijn ontbijt, om mijn dagen rustiger te beginnen. Nu ik afgestudeerd ben en een baan heb, merk ik dat de verleiding soms groot kan zijn om de dag direct met werken te beginnen. Daarom moet ik er bewust voor kiezen dat niet te doen en mijn dagen beginnen met lezen en wandelen, omdat ik weet dat ik me dan door de dag heen minder gestrest voel. Het wandelen heb ik overigens wat later aan mijn ochtendritueel toegevoegd, namelijk in de coronatijd. Ik werk volledig thuis en ik moést mijn kamer af en toe uit. Door het thuiswerken kwam ik aanzienlijk minder buiten en dat deed mijn mentale gezondheid geen goed.”

Wat brengt het je?

“Mijn ochtendritueel betekent heel veel voor mij, misschien wel meer dan je zou verwachten. Het zorgt ervoor dat ik mezelf een rustige start van de dag gun en dat betekent dan weer dat ik geloof dat ik het waard ben om een moment voor mezelf te mogen nemen. De routine helpt me ook op dagen dat ik slecht heb geslapen of wanneer ik ergens mee zit. Door een stuk te lezen en lekker naar buiten te gaan, herinner ik mezelf eraan dat er een wereld buiten mij is. Ik denk dan weleens: zie je wel, de wereld staat er gewoon nog, ook als ik me even niet goed voel. Dat gevoel gun ik iedereen. Er is weleens een dag dat het me niet lukt om mijn ochtendroutine te volgen; soms heb ik echt te weinig concentratie of krijg ik mezelf niet naar buiten gesleept. Ik voel dan later op de dag heel duidelijk dat ik mijn ochtendritueel heb gemist en dat motiveert me om het de volgende dag weer op te pakken.”

Tekst Merel Wildschut Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com