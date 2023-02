Hoe 8D audio kan helpen om tot rust te komen

In 2020 ging zangeres Billie Eilish er viral mee en tegenwoordig zien we het steeds vaker voorbijkomen: 8D audio. We leggen uit wat het is en hoe het kan helpen om tot rust te komen.

Twee jaar geleden bracht Billie Eilish het nummer Ilomilo uit, waarvan een remix gemaakt werd. Lekker nummertje, maar echt bijzonder klinkt het niet. Tot je je koptelefoon opzet en het lijkt alsof haar muziek van alle kanten komt. Bijna voelt het alsof de zangeres in je huiskamer staat. Dat vreemde effect noemen we 8D audio.

Hoe dat precies werkt, is nogal een technisch verhaal. Kort gezegd passen producers en artiesten het geluid van nummers zo aan, dat het lijkt alsof de muziek van allerlei verschillende richtingen komt. Dus niet stereo sound (van links en rechts) maar spatial sound (van alle kanten rondom je oren). Het is dus eigenlijk een auditieve truc en het werkt alleen als je een koptelefoon draagt.

Het effect van 8D audio

Hoewel deze vorm van muziek al langer bestaat dan Billie Eilish, zijn veel mensen er bekend mee geraakt door die viral hit in 2020. Op TikTok zie je veel video’s voorbijkomen waarin mensen zichzelf filmen terwijl ze voor het eerst naar 8D muziek luisteren. Het schijnt rustgevend te werken en vooral mensen met een neurodivergent brein (zoals ADHD of autisme) lijken er baat bij te hebben.

Echter is het kalmerende effect nog niet bewezen, en sommige mensen ervaren ook een vorm van misselijkheid of duizeligheid bij het luisteren van de muziek. Het is dus vooral een kwestie van proberen om erachter te komen wat de muziek voor jou doet. Op Spotify en YouTube vind je voldoende nummers om ermee aan de slag te gaan. Tik in de zoekbalk 8D audio in en je kunt van start.

