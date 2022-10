Hoe je als volwassene (nieuwe) vriendschappen kunt sluiten en onderhouden

Als kind voelde het een stuk makkelijker: vrienden maken. Maar nu we ouder zijn, lijkt vriendschappen sluiten en onderhouden soms een grote uitdaging. Daarom vijf tips die kunnen helpen.

Waar we als kind de vriendschap al na een week bezegelden met besties-forever-kettingen of vriendenboekjes, zijn we als ‘grote mensen’ bang dat een ander geen behoefte heeft aan verbinding. Als volwassene kan het best lastig zijn om nieuwe vrienden te maken, vertelt psycholoog en vriendschaponderzoeker Marisa Franco in The New York Times.

Franco schreef het boek Platonic: How the science of attachment can help you make – and keep – friends. Een van de grootste misvattingen is volgens de expert dat vriendschap organisch ontstaat. Uit onderzoek blijkt ook dat degenen die geloven dat vriendschap voortkomt uit mazzel of toeval, eenzamer zijn. Daarom geeft Franco vijf tips om vriendschappen te sluiten en onderhouden.

Nieuwe vriendschappen sluiten (en bestaande verdiepen): 5x tips

‘De kans op afwijzing is veel kleiner dan je denkt,’ vertelt Franco. Dat velen geneigd zijn om te denken dat de ander hen niet leuk vindt, is te verklaren door de ‘liking gap’: een soort collectieve onzekerheid als het aankomt op sociaal contact. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer er vanuit te gaan dat anderen je wel degelijk leuk vinden. Daar word je zelf ook warmer en opener van, tipt de expert. Speel in op het louter blootstellingseffect. Dat is een wetenschappelijke theorie die ervan uitgaat dat we mensen aardiger gaan vinden, als we ze vaker zien. Zo kan het volgens de psycholoog helpen om deel te nemen aan een activiteit waarbij je regelmatig dezelfde mensen ziet. Bijvoorbeeld een wekelijkse boekenclub, teamsporttraining of cursus. Dat dit eerste contact ongemakkelijk voelt, is volgens Franco heel normaal: ‘Dat betekent dat je precies bent, waar je moet zijn. Zet even door en dat gevoel zal veranderen.’ Je liefde en waardering uitspreken, is volgens Franco cruciaal voor het onderhouden van vriendschappen. ‘We zijn namelijk geneigd om mensen aardig te vinden, als we denken dat ze ons ook aardig vinden.’ De eigenschap die mensen het meest waarderen in vriendschap is waardering. Laat die (bijna) vriend of vriendin dus gerust weten dat je hem/haar aardig vindt, met een lieve opmerking of whatsappje. Besef je dat het hebben van ‘weinig’ vrienden niet erg is. Op sociale media hebben we veel vergelijkingsmateriaal en lijken anderen honderden (beste) vrienden te hebben. Hoewel deze platforms verbindend kunnen werken, hangt social mediagebruik ook samen met eenzaamheid, volgens Franco. We gaan het ons dan vaak persoonlijk aantrekken dat we ‘weinig’ vrienden hebben, terwijl dat niets is om jezelf kwalijk te nemen. En al helemaal niets om je voor te schamen. Houd het simpel. Of het nou gaat om nieuwe vrienden maken of oude vriendschappen nieuw leven in blazen: het kan heel klein en toegankelijk. Scroll bijvoorbeeld eens door je contacten of oude gesprekken en neem contact met iemand op. Dat kan met iets heel simpels als ‘Hoi, lang geleden/ik moest aan je denken. Hoe is het met je?’, zegt Franco.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The New York Times Illustratie Agnes Loonstra